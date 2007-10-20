86 درصد منازل روستایی غرب استان تهران غیر مقاوم هستند

علی اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: علت بالا بودن نرخ واحد های غیر مقاوم، نزدیکی به تهران، مهاجرپذیری و عدم ارائه مجوز برای واحدهای زیر 150 متر در روستاها و بالا بودن هزینه مقاوم سازی است و میزان واحدهای غیر مقاوم با نظارت ناظران نظام فنی روستایی در سال های اخیر کاهش یافته است.

وی افزود: طی شش ماه اول سال جاری 216 واحد مسکونی از شهرک وحدت کرج و اندیشه شهریار از سوی بنیاد مسکن این منطقه به متقاضیان مسکن تحویل داده شد.

احمدی ادامه داد: عملیات ساخت 120 واحد مسکونی در فردیس و یک هزار و 200 واحد در اشتهارد نیز در نیمه دوم سال جاری آغاز می شود.

این مسئول خاطر نشان کرد: طی شش ماه گذشته، 344 پرونده جهت صدور مجوز ساخت به بنیاد مسکن ارسال شده است که تاکنون برای 128 فقره دستور نقشه صادر شده است.

احمدی یادآور شد: در سال جاری 600 نفر برای دریافت وام مسکن به مبلغ 57 میلیون ریال به بانک های عامل معرفی شده اند که تاکنون 356 نفر موفق به اخذ وام در سه مرحله شده اند و 48 نفر در نوبت دریافت وام مرحله اول هستند.

رئیس بنیاد مسکن غرب استان تهران عنوان کرد: 40 ناظر فنی روستایی در روستاها و بخش ها به ساخت واحد های مسکونی نظارت می کنند و با گزارش این ناظرین وام افراد متقاضی آزاد می شود.