"دالای لاما" بالاترین نشان افتخار کنگره آمریکا را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج بوش" و "نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیشب طی مراسمی در کنگره آمریکا، مدال طلای کنگره را به دالای لاما اعطا کردند. این درحالی بود که چین طی دو روز گذشته به شدت درباره این مسئله به آمریکا و بوش هشدار داده بود و آن را سبب لطمه شدید به روابط دوجانبه دانسته بود.

دالای لاما 72 ساله در این مراسم گفت: این جایزه برای من به معنی تایید و حمایت از آرمان غیرخشونت آمیز و عادلانه ای است که تبتی ها در مبارزه برای آزادی و حقوقمان دنبال می کنیم.

پلوسی نیز در این مراسم گفت : آمریکا پیامی بسیار شفاف را برای جمهوری خلق چین ارسال می کند؛ مبنی بر اینکه ما از آنها می خواهیم دالای لاما را در پکن برای مذاکرات اساسی پذیرا شوند.

همزمان با مراسم، تعداد زیادی از هواداران دالای لاما مقابل کنگره تجمع کرده و هنگام خروج وی از ساختمان کنگره از وی استقبال کردند. دالای لاما سه شنبه شب نیز در کاخ سفید میهمان جرج بوش بود.

"لیو جیانچائو" سخنگوی وزارت امورخارجه چین دیروز با انتقاد از دیدار بوش با دالای لاما هشدار داد : پکن شدیداً از دخالت آشکار واشنگتن در امورداخلی چین ناخرسند است. وی افزود: ما جداً از آمریکا می خواهیم این قبیل اشتباهات خود را تصحیح و از دخالت در امور داخلی چین به هر نحو خودداری کند.

پکن همچنین اعلام کرد که در اعتراض به دیدار بوش و دالای لاما و برنامه کنگره برای اعطای نشان افتخار به وی، در مذاکرات گروه 1+5 درباره مسئله هسته ای ایران در برلین شرکت نمی کند. به همین دلیل نشست این گروه که قرار بود دیروز در برلین برگزار شود، لغو شد.

دالای لاما در سال 1959 با شکست قیام تبتی ها علیه حاکمیت چین، به هند رفت و از آن زمان در این کشور در تبعید زندگی می کند. چین که در سال 1950 تبت را به اشغال نظامی خود درآورد، می گوید دالای لاما در پی استقلال تبت است، اما دالای لاما تاکید دارد فقط خودمختاری برای تبت می خواهد. وی در سال 1989 برنده جایزه صلح نوبل شد.