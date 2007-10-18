نیروهای مسلح به عهد و پیمان خود با نظام وفادارند

به گزارش خبرنگارمهر، سردار سرلشگر بسیجی سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز در همایش سراسری روحانیون ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ارتش سازمانی است که وظیفه حفظ استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد و بنابراین روحانیون عقیدتی سیاسی ارتش نیز هدایتگر و رشد دهنده این نیرو برای حفظ نظام اسلامی و منافع ملت هستند.

وی افزود: استراتژی ارتش هم حفظ و دفاع از اهداف متعالی نظام اسلامی و هم سرکوب و انهدام متجاوز به خاک میهن اسلامی است.

سرلشگر فیروز آبادی گفت: دکترین نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی یک ویژگی و اصل وجودی دارد که آن اصل با استراتژی سازمان عقیدتی سیاسی یکسان و عبارت است از تربیت سرباز، افسر و فرمانده جمهوری اسلامی و اسلام ناب محمدی یعنی سرباز، افسر و فرمانده با ایمان و معتقد به نصرت الهی که در برابر عملیات روانی دشمن آسیب نپذیرد و از طرفی دیگر موجب رعب در دل دشمن نیز شود.

وی تصریح کرد: اتفاقا روش، آیین نامه و دستورات نیروهای مسلح به نحوی تدوین شده که اگر جزء را به احسن وجه تربیت کنیم، کل هم به بهترین شکل ممکن تربیت خواهد شد.

فیروزآبادی با بیان اینکه صرف نظر از اعتقاد به ولایت کامله الهی، پیامبر و ائمه اطهار، ولایت مطلقه فقیه گام اول و اساسی در نیروهای مسلح و نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید، خاطر نشان کرد: علاوه بر بعد عقیدتی و ایمانی در راس برنامه های ارتش و نیروهای مسلح ولایت مطلقه فقیه یک اصل اساسی و انکار ناپذیر است چرا که ولی فقیه مسئولیت فرماندهی کل قوا را نیز به عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه یک سرباز و نظامی از لحاظ سیاسی باید در خط سیاسی رهبری باشد، افزود: فرمانده ارتش و نیروهای مسلح گوش و چشم به سخن و اشاره رهبری معزز انقلاب دارد و روحانیون و دیگر نیروها نیز به همین منوال، بنابراین می توان نتیجه گرفت که این خط مشی مشترک و یکسان ضامن وحدت نیروهای مسلح است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه حفظ استقلال برای سازمان عقیدتی سیاسی به این معنی نیست که نیروهای مسلح از هم جدا هستند، اظهار داشت: تمامی نیروهای مسلح در نظام اسلامی ایران به دنبال یک هدف هستند که آن حفظ استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی است.

وی، اقتدار، تجهیز، فرماندهی، حمایت ارتش و نیروهای مسلح را وظیفه فرماندهی دانست و گفت: تربیت اسلامی معطر کردن نیروها به روح الهی، ارادت به اهل بیت (ع)، اشاعه فقه اسلامی در سربازان، افسران و فرماندهان به عنوان یک وظیفه الهی از مهمترین وظایف عقیدتی و سیاسی است.

سرلشکر فیروز آبادی تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس به اثبات رساندند که پای عهد و پیمان خود با نظام هستند و هرچقدر آتش دشمن سنگین تر باشد پشت به آن نخواهند کرد و با عزمی راسخ تر به مقابله با آن خواهند پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع امنیت اجتماعی اشاره کرد و این موضوع را مقوله ای جدید در جامعه دانست و با اشاره به تعریف رهبر معظم انقلاب از مقوله امنیت مبنی بر اینکه محصول کار هر فرد باید بدون استرس و اضطراب به او برسد، گفت: امنیت اجتماعی به این معنی است که هر فرد باید محصول تلاش خود را در جامعه بدست آورد و کسی متعرض به این حق نشود.

وی تامین کامل امنیت اجتماعی را زمینه سازتحقق مدینه فاضله جامعه اسلامی دانست و اظهار داشت: وظیفه و نقش روحانیون این است که زمینه ایجاد امنیت اجتماعی را در جامعه فراهم آورد چرا که این مقوله نقش مهم، حساس و تعیین کننده ای دارد.

سرلشکر فیروز آبادی تصریح کرد: بشر به امنیت روحی و اجتماعی نمی رسد مگر اینکه روحانیون در جامعه اسلامی به بهترین شکل ممکن به وظایف خود عمل کنند.

وی به سیر حضور و نقش روحانیت از صدر اسلام تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: از دویست سال قبل با ایجاد جبهه های استعماری اکثر غربی ها و کشورهای استعمارگر خواستار عدم وجود روحانیت در جوامع اسلامی به خصوص در ایران بودند چرا که آنها را مانع رسیدن به منافع استکباری و استعماری خود در کشورهای اسلامی می دیدند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تقدس دفاع هشت ساله ایران در برابر رژیم بعثی عراق را مربوط به نقش روحانیت در آن دانست و افزود: اصلا صدور فرمان جهاد از سوی امام خمینی (ره) که مرجع و رهبر مسلمانان جهان بوده اند نشان دهنده نقش روحانیت در جنگ و تقدس آن است.

وی تاکید کرد که ستاد کل نیروهای مسلح سعی خواهد کرد که بیش از پیش از عقیدتی سیاسی حمایت کند.

سرلشگر فیروز آبادی توسعه علمی، رشد اقتصادی و مقابله با جنگ روانی دشمن که جدای از شعار سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، اوایل سال جاری از سوی رهبری معظم انقلاب بیان شد را اصولی مهم و تاثیرگذار در آینده کشور ذکر کرد.

وی به تلاش های آمریکا برای تصویب قطعنامه دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: اگر به مفاد قطعنامه ها توجه کنیم متوجه خواهیم شد که با موضوع هسته ای مغایرت دارد چرا که آمریکا زیاد با موضوع هسته ای ایران مشکل ندارد بلکه اصلا نمی خواهد جمهوری اسلامی در زمینه های علمی و اقتصادی پیشرفت حاصل کند.

رئیس ستاد فرماندهی کل قوا در پایان خاطر نشان کرد: دولت نباید مسئله فرهنگی را در اولویت های بعدی کار خود قرار دهد بلکه باید آن را همراه با دیگر اولویت های کاری خود دنبال کند.