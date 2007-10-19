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۲۷ مهر ۱۳۸۶، ۹:۳۸

روسیه راکت ویژه فضاپیمای سرنشین دار "کلیپر" را می سازد

روسیه راکت ویژه فضاپیمای سرنشین دار "کلیپر" را می سازد

آژانس فضایی روسیه (روس کاسموس) به زودی ساخت راکت حمل کننده جدیدی را آغاز می کند تا این اطمینان خاطر را حاصل کند که برنامه ساخت فضاپیمای سرنشین دار این کشور عملی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آناتولی پرمینوف رئیس آژانس فضایی روسیه گفت : کمیسیون ویژه ای استانداردهای طراحی برای ساخت فضاپیمای جدید و شرکت های داخلی واجد شرایط برای شرکت در این طراحی را بررسی دقیق خواهند کرد.

نمایی از فضاپیمای سرنشین دار Kliper روسیه

در برنامه فضایی روسیه برای سالهای 2006 تا 2015 صراحتا ساخت فضاپیمای سرنشین دار با قابیلت استفاده مجدد موسوم به Kliper گنجانده شده است.

این فضاپیما قرار است با همکاری شرکای اروپایی و به همراه دو راکت بالابرنده موسوم به "آنگارا" و"سایوز 2" ساخته شود.

پیش از این سرگئی ایوانوف معوان نخست وزیر روسیه که تحولات صنعتی این کشور را نیز نظارت می کند از انجام نخستین آزمایشات راکت "آنگارا" در سال 2011 خبر داده بود.

کد مطلب 570476

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