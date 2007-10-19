به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورلدوایت فیث نیوز، این همایش با سفر سه روز بشه گومانگسان در کره شمالی آغاز می‌شود و روحانیون انگلیکن پس از آن در همایشی چهار روزه در شهر پاجو در نزدیکی سئول پایتخت کره جنوبی شرکت می‌کنند.

کاترین جفرتس شوری به عنوان روحانی انگلیکن و رئیس این همایش روز 25 آبان مراسم عشای ربانی برگزار کرده و انتظار می‌رود بیش از 400 مؤمن انگلیکن در این مراسم شرکت کنند.

در گردهمایی‌های روحانیان انگلیکن کره تجارب کره از جنگ و بخش، منازعه و مصالحه مورد بررسی قرار می‌گیرد و راههای برقراری صلح دائم در این کشور تجزیه و تجلیل می‌شود.

جفرتس شوری گفت: این همایش نویدبخش ایجاد تحولات پایدار در رابطه با کره شمالی است و به دنبال گفتگوهای اخیر با دولت کره شمالی برگزاری این همایش به موقع محسوب می‌شود.

کلیسای انگلیکن در کره شمالی و جنوبی در سال 1889 پایه‌گذاری شد و دارای بیش از 100 منطقه کشیشی و 50 هزار عضو در این کلیسا است.