به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورلدوایت فیث نیوز، این همایش با سفر سه روز بشه گومانگسان در کره شمالی آغاز میشود و روحانیون انگلیکن پس از آن در همایشی چهار روزه در شهر پاجو در نزدیکی سئول پایتخت کره جنوبی شرکت میکنند.
کاترین جفرتس شوری به عنوان روحانی انگلیکن و رئیس این همایش روز 25 آبان مراسم عشای ربانی برگزار کرده و انتظار میرود بیش از 400 مؤمن انگلیکن در این مراسم شرکت کنند.
در گردهماییهای روحانیان انگلیکن کره تجارب کره از جنگ و بخش، منازعه و مصالحه مورد بررسی قرار میگیرد و راههای برقراری صلح دائم در این کشور تجزیه و تجلیل میشود.
جفرتس شوری گفت: این همایش نویدبخش ایجاد تحولات پایدار در رابطه با کره شمالی است و به دنبال گفتگوهای اخیر با دولت کره شمالی برگزاری این همایش به موقع محسوب میشود.
کلیسای انگلیکن در کره شمالی و جنوبی در سال 1889 پایهگذاری شد و دارای بیش از 100 منطقه کشیشی و 50 هزار عضو در این کلیسا است.
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