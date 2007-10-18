  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

/کبدی بانوان آسیا /

تیم بانوان ایران برابر تایلند به پیروزی دست یافت

تیم ملی کبدی بانوان کشورمان با شکست تایلند، دومین پیروزی خود در رقابت های قهرمانی کبدی بانوان آسیا را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از دومین دوره رقابت های قهرمانی کبدی بانوان آسیا که با شرکت 6 تیم از صبح روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده، تیم ملی کبدی بانوان ایران عصر روزگذشته موفق شد با نتیجه 65 بر 20 برابر تایلند به پیروزی دست یابد.

این دومین پیروزی تیم ملی کبدی بانوان کشورمان در این مسابقات محسوب می شود. این تیم در بازی نخست به مصاف کبدی کاران ترکمنستان رفت و با نتیجه 68 بر 8 مقابل آن تیم به برتری دست یافت.

کبدی کاران بانوان کشورمان امروز استراحت خواهند کرد ولی به علت تغییر برنامه هنوز مشخص نیست فردا و در سومین دیدار خود در چارچوب دومین دوره رقابت های قهرمانی کبدی بانوان آسیا برابر کدام تیم قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 570480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها