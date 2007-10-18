تیم بانوان ایران برابر تایلند به پیروزی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از دومین دوره رقابت های قهرمانی کبدی بانوان آسیا که با شرکت 6 تیم از صبح روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده، تیم ملی کبدی بانوان ایران عصر روزگذشته موفق شد با نتیجه 65 بر 20 برابر تایلند به پیروزی دست یابد.

این دومین پیروزی تیم ملی کبدی بانوان کشورمان در این مسابقات محسوب می شود. این تیم در بازی نخست به مصاف کبدی کاران ترکمنستان رفت و با نتیجه 68 بر 8 مقابل آن تیم به برتری دست یافت.

کبدی کاران بانوان کشورمان امروز استراحت خواهند کرد ولی به علت تغییر برنامه هنوز مشخص نیست فردا و در سومین دیدار خود در چارچوب دومین دوره رقابت های قهرمانی کبدی بانوان آسیا برابر کدام تیم قرار خواهند گرفت.