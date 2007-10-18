ایران پیروز اصلی سفر پوتین به تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز در تحلیلی درباره شرکت ولادیمیر پوتین در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر که با وجود جنگ روانی و تبلیغاتی رسانه های غربی و پخش شایعه طرح ترور وی در تهران از سوی آنها انجام شد، نوشت : سفر پوتین به تهران در حالی انجام شد که به علت پخش خبرهایی درباره انجام سوء قصد به جان وی در صورت سفر به ایران، سفرش در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود و انتظار می رفت کرملین این سفررا لغو کند، اما حضور شخص اول روسیه در تهران، تمام احتمالها را نقش بر آب کرده و ایران را تبدیل به کانون توجه جهانیان کرد.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، برگزاری موفقیت آمیز نشست کشورهای ساحلی خزر در تهران سبب شد تا ایران ثابت کند که توانایی لازم برای کنترل امنیت چنین اجلاسی را دارد.

بر اساس این گزارش، پس از سفر ژوزف استالین به ایران که در زمان جنگ جهانی دوم و در سال 1943 انجام شد، پوتین اولین مقام بلندپایه کرملین است که به تهران سفر کرده است.

تایمز در ادامه نوشت : واشنگتن برای مقابله با این اقدام پوتین، اعلام کرد که به زودی، مذاکراتی را با آذربایجان آغاز می کند، اما این اقدام واشنگتن نیز سبب نشد تا از اهمیت سفر پوتین به تهران کاسته شود.

این روزنامه، امضای موافقتنامه های متعدد در جریان نشست ایران و چهار کشور حاضر در تهران را موفقیتی دیگر برای ایران ارزیابی کرد و نوشت : برگزاری این نشست بدون شک به بهبود جایگاه ایران در مناسبات جهانی کمک زیادی خواهد کرد.

علاوه بر تایمز سایر رسانه های غربی نیز به بررسی و تحلیل سفر پوتین به تهران پرداختند، برای مثال روزنامه گاردین چاپ انگلیس در این باره نوشت : پوتین با هشدار به آمریکا درباره متوسل شدن به اقدام نظامی در برنامه هسته ای تهران، از رهبران ایران به طور علنی حمایت کرد. وی در یک اقدام چشمگیر از احمدی نژاد برای گفتگو در مسکو دعوت کرد.

درادامه این مطلب آمده است : پوتین از این دیدار تاریخی برای نشان دادن مخالفت خود با حمله آمریکا علیه ایران استفاده کرد.

روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا نیز در مطلبی نوشت : پوتین در نشست پنج کشور حوزه دریای خزر اعلام کرد: هرگونه استفاده از اقدام نظامی در منطقه غیرقابل قبول است.