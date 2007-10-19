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۲۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

کتاب " تولیدات غذایی حلال" در روسیه منتشر شد

گروهی از محققان آموزشگاه تحقیقات علمی صنعت گوشت روسیه به منظور حمایت از دستاوردهای غذایی حلال، کتاب " تولیدات غذایی حلال " را تألیف و منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، جعفر عزیز بایف رئیس مرکز دستاوردهای غذایی حلال وابسته به شورای مفتیان روسیه با اشاره به اینکه این کتاب مرجع و وسیله‌ای برای تبیین دستاوردها و تولیدات غذایی حلال است، اظهار داشت: این کتاب به ‌وسیله محققان و پژوهشگران آموزشگاه تحقیقات علمی صنعت گوشت حلال روسیه تألیف شده است.

وی با تأکید بر اینکه کتاب فوق به شکل تخصصی درباره ذبح اسلامی است، افزود: خرید این کتاب از محله‌های تجاری مسکو امکان‌پذیر است .

عزیز بایف در ادامه یاد آور شد: استفاده‌کنندگان از تولیدات غذایی حلال تنها مسلمانان نیستند، بلکه در حال حاضر نزدیک به 50 مؤسسه در روسیه به تولید مواد غذایی حلال اقدام می‌کنند.

کد مطلب 570489

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