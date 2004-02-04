آيت الله خزعلي: عده اي با قيل و قال درصدد زير سئوال بردن شوراي نگهبان هستند

آيت الله خزعلي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درباره حق نظارت شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات گفت: نظارت شوراي نگهبان بر روند برگزاري انتخابات، استصوابي است و در طول 19 سال فعاليت بنده اين نظارت استصوابي بوده است و اين مسئله امري تاييد شده است.

آيت الله خزعلي افزود: اينها بهانه جويي است اگر نظارت استصوابي نباشد لغو است، به اين معنا كه نظارت استطلاعي است مگر اين نظارت استطلاعي الان وجود ندارد، مگر مردم از اين نظارت ممنوع شده اند، اين حق براي مردم وجود دارد و براي شوراي نگهبان نيز حق نظارت استصوابي وجود دارد تا از ورود افراد غيرصالح به حكومت جلوگيري كند.

آيت الله خزعلي اظهار داشتند: درحال حاضر وقتي كه عده اي در فشار قرار مي گيرند بازي در مي آورند و برخي مسائل نيز خارج از كشور القاء مي شود.

آيت الله خزعلي تصريح كرد: هدف اين افراد زير سئوال بردن مقام و منزلت شوراي نگهبان با قيل و قال است ، انشاء الله انتخابات در موعد مقرر خود برگزارمي شود و با بيداري ملت انتخابات پرشوري خواهيم داشت.