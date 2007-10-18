طرح توسعه دانشگاه صنعتی شریف متوقف شد

دکتر سعید سهراب پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه صنعتی شریف با توجه به تعداد دانشجویان با کمبود فضا روبروست و باید بودجه ای در اختیار دانشگاه قرار گیرد تا زمین های اطراف دانشگاه را خریداری کرده و به دانشگاه ملحق کند ولی به علت نبود بودجه در حال حاضر طرح توسعه دانشگاه متوقف مانده است و رایزنی های انجام گرفته با مسئولان ذی ربط تاکنون نتیجه ای نداشته است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف بودجه این دانشگاه در سال جاری را کافی ندانست و افزود: بودجه جاری دانشگاه 25 میلیارد تومان و بودجه عمرانی 6 تا 7 میلیارد تومان است که بودجه عمرانی برای برنامه های اجرایی دانشگاه بسیار کم است.