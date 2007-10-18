نظامیان اسرائیلی در قاچاق سلاح به نوار غزه دست دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "هاآرتص" نوشت : چند ژنرال مصری که به تازگی به آمریکا سفر کرده اند با حضور در کنگره این کشور مدارکی را بین قانونگذاران آمریکایی توزیع کرده اند که این مدارک، حاکی از نقش نظامیان اسرائیلی در قاچاق سلاح به نوار غزه است.

در این مدارک عنوان شده که سلاح های قاچاق شده به نوار غزه از مرز آبی به این منطقه منقل شده اند و این در حالی است که کنترل مرزهای خاکی در اختیار نیروهای مصری است و نیروهای اسرائیلی بر مرز آبی نظارت دارند.

بر اساس این گزارش، این مدارک در اختیار کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا که چندی پیش از ارسال 200 میلیون دلار کمک به مصر جلوگیری کرده بود، نیز قرار گرفته است؛ کمیته تخصیص بودجه سنا به دلیل گزارش رژیم صهیونیستی مبنی بر کم کاری مصر در کنترل مرزها و سوءاستفاده قاچاقچیان سلاح از این موقعیت، از ارسال کمک به مصر خودداری کرده بود.

در همین رابطه چندی پیش نیز، وزارت امور خارجه مصر در بیانیه ای اعلام کرد : اتهامات اخیر مقامهای اسرائیلی علیه مصر نه تنها بیانگر نادیده گرفتن واقعیتهای موجود است، بلکه تلاشی است که به طورعمد در راستای مقصر جلوه دادن و مسئول دانستن مصر در قاچاق سلاح به نوارغزه صورت می گیرد و این مسئله به طور کامل از جانب ما مردود است.

لازم به ذکر است؛ قاچاق سلاح در سالهای اخیر به موضوع مورد اختلاف میان مصر و اسرائیل تبدیل شده است.

اتهامات مقامهای رژیم صهیونیستی پس از آن بیان شد که معاون رئیس شاباک(سرویس امنیت داخلی اسرائیل) روز یکشنبه چهارم شهریور در گزارشی ادعا کرد: از زمان سیطره حماس بر نوارغزه تا کنون 40 تن مواد منفجره و 150 فروند خمپاره آرپی جی به این منطقه قاچاق شده است.

مقامهای رژیم صهیونیستی همچنین در ادعاهای خود اعلام کرده بودند که هدف مصر از عدم مقابله با قاچاق سلاح به نوارغزه، تضعیف اسرائیل در توازن منطقه ای است.