نگاه تردیدآمیز اروپا به داروی Tysabri

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران امروز خبری را با عنوان تزریق داروی Tysabri برای اولین بار در سطح کشور و منطقه آسیای میانه به یک بیمار MS در ایران به رسانه ها ارسال کرد که بررسی این دارو ابهاماتی را ایجاد می کند که پاسخگویی مسئولان وزارت بهداشت و سلامت کشور را می طلبد.

Tysabri اخیرا برای بیماران مبتلا به MS در آمریکا و اروپا مورد تایید قرار گرفته است اما از آنجاکه چندی پیش دو بیمار مبتلا به MS که از این دارو مصرف می کرده اند جان سپردند، کارشناسان و مقامات اعلام کرده اند بیمارانی که از این دارو استفاده می کنند باید تحت نظارت برنامه کنترل ایمنی قرار گیرند.

درهمین خصوص چندین ماه پیش اعلام شد، مدارک و شواهدی به دست آمده مبنی بر آنکه داروی Tysabri با نوعی اختلال نادر اما مرگبار موسوم به progressive multifocal leukoencephalopathy یا PLM و نیز برخی بیماری و عوارض دیگر در ارتباط است.

در آن زمان مقامات سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کردند : درصورتی که داروی Tysabri به بازار باز گردد باید محدود شده و بیمارانی که از آن استفاده می کننده حداقل برای 5 سال تحت نظارت قرار گیرند.

بر اساس گزارش شین هوا، این درحالی است که شرکت های سازنده این دارو یعنی Biogen Idec Inc و Elan Corp. PLC داوطلبانه این دارو را در فوریه 2005 از بازار پس کشیدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سه بیمار مبتلا به MS به بیماری مرگبار PLM مبتلا شده و در نهایت دو تن از آنها نیز جان سپردند.

با این حال پس از چند ماه این دو شرکت خواستار بازگشت مجدد دارو به بازار شده و مدعی شده بودند که مزایای آن بر خطراتش چربش دارد. البته آنها طرح مدیریت خطری را نیز برای حفاظت از بیماران مصرف کننده دارو در برابر امکان ابتلا به بیماری عصبی یاد شده (PLM) ارایه کرده اند.

بر اساس گزارش سی ان ان، هم اکنون کارشناسان امور دارویی نسبت به طرح ایمنی و کنترل بیماران مصرف کننده دارو و قیمت بالای آن انتقاداتی دارند.