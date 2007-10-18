کردهای عراق خواستار گفتگوی مستقیم با ترکیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه آمده است : دولت محلی کردستان عراق از گفتگوی مستقیم با مقامهای آنکارا در تمام مسائل مورد اهتمام دو طرف از جمله مسئله حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) استقبال می کند.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است : هر مشکل و اختلافی میان دولت محلی کردستان عراق و ترکیه باید از طریق کانالهای دیپلماتیک و گفتگو حل و فصل شود. ما از دوست و همسایه ترکمان می خواهیم که از اقدام نظامی علیه شمال عراق خودداری کند.

در این بیانیه تاکید شده است که دولت محلی کردستان عراق خواهان هیچ گونه رویارویی(نظامی) با ترکیه نیست و ما اجازه نخواهیم داد که از مناطق ما به عنوان پایگاه برای حمله به همسایگانمان استفاده شود.



در پایان این بیانیه آمده است : دولت محلی کردستان عراق در امور داخلی ترکیه دخالت نمی کند و ما نیز همین انتظار را از آنها داریم.

این بیانیه پس از آن صادر شد که پارلمان ترکیه عصر روز گذشته با 526 رای موافق در مقابل 19 رای مخالف با طرح دولت برای عملیات نظامی در شمال عراق در صورت نیاز، موافقت کرد.

در طرح دولت ترکیه آمده است که دولت، زمان عملیات، هدف و شمار نیروهای شرکت کننده در آن را مشخص خواهد کرد. این طرح همچنین بر احترام به وحدت سرزمینی عراق و این نکته که هرگونه عملیات نظامی فقط علیه جدایی طلبان کرد حزب کارگران کردستان اجرا خواهد شد،تاکید کرده است.