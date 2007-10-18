نشست دریای خزر مواضع ایران و روسیه را در برابر غرب محکم تر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "کریستین ساینس مانیتور" در تحلیلی به قلم " اسکات پیترسون" نوشت : شمار جنجال سازیهای دیپلماتیک معدود بوده ، اما حضور "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه در تهران در روز سه شنبه در حالی که حمایت خود را از جمهوری اسلامی و برنامه هسته ای آن افزایش داده، استراتژیهای مسکو و تهران را در مقابله با غرب سخت تر کرده است.

بر اساس این تحلیل، پوتین در نشست دریای خزر گفت :" ما نباید حتی به فکر استفاده از زور در این منطقه بیفتیم" که هشداری در لفافه به آمریکا برای حمله نکردن به ایران بود، اما رهبر روسیه همچنین به دنبال یک توازن ظریف در قبال برنامه هسته ای ایران بود؛ وی همچنین درباره تکمیل نیروگاه بوشهر اطمینانی دوباره داد.

" آلکسی مالاشنکو" تحلیلگر اسلام درمرکز " کارنگی مسکو" گفت:" این دیدار پوتین یک دیدار تبلیغاتی است. فکر نمی کنم که آمریکایی ها از آن ترسیده باشند، زیرا آنها می دانند که روسیه واقعا مخالف احتمال تولید یک سلاح هسته ای در ایران است. در واقع این برای روسیه بسیار خطرناک است."

در ادامه این مطلب آمده است: در حالی که سیاست اعلام شده آمریکا در برابر ایران یک مسیر دیپلماتیک است، اما مقامهای دولت بوش همچنان قاطعانه در برابر ایران سخن می گویند. تحلیلگران می گویند که ایران امیدوار است این نشست به تغییر مسیر موضوع هسته ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد به مسیر طبیعی آژانس بین المللی انرژی اتمی کمک کند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : امروز، دو کشور(ایران و روسیه) موضوعات زیادی برای گفتگو دارند، اما تردیدهای دوجانبه باقی می ماند وهمین کافی است که برخی تحلیلگران بگویند روابط مسکو و تهران به جای یک ائتلاف نزدیک، بیشتر تجاری است.

مالاشنکو ادعا کرد:" آنچه که من می دانم این است که هیچ ائتلاف استراتژیکی بین روسیه و ایران وجود ندارد و این به دلایل زیادی برای همیشه اینگونه خواهد بود . مهمترین دلیل این است که ایران، روسیه را بخشی از جهان غرب، اروپا و مسیحیت می داند."