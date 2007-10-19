کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اجلاس خزر با حضور سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران، برگزاری این اجلاس را دارای دستاوردهای مثبت برای ایران ، 4 کشور همسایه و جهان عنوان کرد.

وی این اجلاس را یک گام مثبت و به پیش در راستای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر دانست و افزود: برای رسیدن به رژیم حقوقی دریای خزر نیازمند زمان بیشتری هستیم زیرا سازوکار تدوین این رژیم حقوقی مبتنی بر اجماع است. طبیعی است این سازوکار روند کار را طولانی می کند اما از طرفی رژیم حقوقی مذکور درصورت تدوین ماندگارتر و پایدارتر خواهد بود.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در زمانی که برخی از قدرتهای بزرگ تلاش دارند جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک کشور منزوی شده در عرصه جهانی نشان دهند حضور 4 رئیس جمهور همسایه خزر به خصوص حضور پوتین بسیار مهم بود و عملا نشان داد جمهوری اسلامی ایران منزوی شدنی نیست و دارای جایگاه ویژه در عرصه جهانی است.

جلالی خاطرنشان کرد: در این اجلاس اولین سند رسمی درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر به تصویب رسید که به نظر یک گام مثبت است.

رئیس گروه دوستی ایران - روسیه با اشاره به صدور بیانیه 25 ماده ای این اجلاس، آن را یک بیانیه تهدید زدا خواند و گفت: این بیانیه از طرف دیگر بستر ساز یک همکاری خوب منطقه ای خصوصا همکاری در زمینه مسائل اقتصادی بود.

جلالی یادآور شد: این نکته که کشورهای همسایه خزر پذیرفتند تا تهدیدی علیه یکدیگر نباشند و مرزهای کشورها تهدیدی برای یکدیگر نباشد، اعتمادی بین 5 کشور ایجاد خواهد کرد. همچنین پذیرش این موضوع که خزر دریاچه ای برای 5 کشور ساحلی این دریاچه است نیز از گام های مثبت این اجلاس به شمار می رود، زیرا با پذیرش این نکته از ورود نیروهای فرا منطقه ای پیشگیری خواهد شد و نشان می دهد اراده جدی برای همکاری منطقه ای وجود دارد.

وی تشکیل سازمان همکاری های اقتصادی 5 کشور ساحلی دریای خزر که مقرر شد اولین اجلاس آن در سطح معاونان روسای جمهور درمسکو و در تابستان سال آینده برگزار شود را نیز یک گام مثبت خواند.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مهم ارزیابی کردن سفر پوتین به تهران در شرایط بسیار حساس کنونی و فضاسازی رسانه ای برای صورت نپذیرفتن این سفر، تاکید کرد: فضاسازی رسانه های غرب موجب شد اجلاس از انعکاس رسانه ای بالا برخوردار شود .

جلالی با اشاره به تلاش غرب برای تهدید خواندن ایران نسبت به همسایگان خود، و از بین بردن فضای اعتماد میان این کشورها، خاطرنشان کرد: نفس حضور 4 رئیس جمهور کشور همسایه خزر در تهران عملا نشان داد این ترفند ره به جایی نبرده است و اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد روابط گسترده با همسایگان و تقویت این همکاری و ارتباط است.