اجلاس سران خزر در تهران نفی یکجانبه گرایی و نشانه پایان دوران نظم نوین جهانی بود

دکتر مهدی سنایی، کارشناس مسائل روسیه و مدیر مرکز تحقیقاتی ایراس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری موفق اجلاس سران خزر در تهران، اظهار داشت: اگر بخواهیم برگزاری این اجلاس را از زوایای مختلف بررسی کنیم باید اذعان نمائیم که این اجلاس هم درعرصه دوجانبه، هم در بخش منطقه ای و هم نظام بین المللی مفید و با توفیق همراه بوده است.

وی افزود: یکی از وجوه ممتاز اجلاس تهران، حضور روسای جمهور 4 کشور حوزه دریای خزر در ایران، علیرغم جوسازی ها و فشارهای نامحدود کشورهای غربی بود؛ یعنی در شرایطی که مهره های موثر در جبهه غرب تمام تلاش خود را برای انزوای ایران به کار می بندند، رئیس جمهور روسیه به همراه روسای جمهور سه کشور دیگر در تهران حضور می یابند و علاوه بر آن یکجانبه گرایی در عرصه بین المللی را به چالش می کشند.

تاکید پوتین آن هم در تهران مبنی بر اینکه نظم نوین جهانی منتفی است، نشان می دهد که کشورهای مخالف یکجانبه گرایی استقلال نسبی در سیاست خارجی را نیز در دستور کار خود قرار داده اند

سنایی برگزاری این قبیل جلسات را ابزاری مناسبت برای رساندن پیام کشور به جهانیان دانست و ادامه داد: با توجه به مواضعی که شرکت کنندگان در این اجلاس به صراحت در نفی یکجانبه گرایی اعلام کردند می توانیم برگزاری اجلاس سران خزر در تهران را در جمله سلسه مسائلی قرار دهیم که نقطه پایانی نظم نوین جهانی را اعلام می کنند.

این کارشناس مسائل روسیه با یادآوری این نکته که البته در واقع طی دوران گذشته نظمی بر جهان حاکم نبوده است، گفت: اخیرا با قطعی شدن شکست طرح خاورمیانه بزرگ و گسترش بی اعتمادی نسبت به سیاست های واشنگتن در جهان، نظم نوینی که برخی کشورهای غربی از آن سخن می گفتند، به طور کلی زیر سئوال رفته و تاکید پوتین آن هم در تهران مبنی بر اینکه نظم نوین جهانی منتفی است، نشان می دهد که کشورهای مخالف یکجانبه گرایی استقلال نسبی در سیاست خارجی را نیز در دستور کار خود قرار داده اند.

وی همچنین اهمیت سفر ولادیمیر پوتین به کشورمان را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در این خصوص باید مسئله را از دو منظر مورد بررسی قرار دهیم؛ منظر نخستین، تقویت نگاه به شرق در روسیه است که با روی کار آمدن پریماکوف در مسکو تشدید شد و در حال حاضر با پیوستن هند و چین به شرکای استراتژیک روسیه عملا در حال تحقق است.

سنایی با بیان اینکه حضور پوتین در تهران نشانه ای از توجه مسکو به جهان اسلام و تمرکز بر خاورمیانه است، افزود: منظر دیگر که در این خصوص قابل بررسی است، تاکید مسکو بر نفی یکجانبه گرایی است و در این چارچوب می توان با مقایسه مواضع پوتین در مونیخ و تهران نتایجی قابل توجه از مقاصد روسیه در این عرصه به دست آورد.