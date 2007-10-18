به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که صبح امروز در حاشیه اجلاس عمومی شورای عالی استان ها در محل سابق مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران گفتگو می کرد، اجلاس خزر را الگوی خوبی برای همکاری‌ های منطقه‌ ای دانست.

او تصریح کرد: اجلاس خزر پیام ‌های گوناگونی داشت و مهم ترین پیام دومین اجلاس سران‌ کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران این بود که نشان داد نقاط اشتراک ملت‌ های ساحلی این دریا بیش تر از نقاط افتراق آنهاست.

احمدی نژاد، یکی دیگر از پیام ‌های اجلاس خزر را این مسئله عنوان کرد که می ‌شود در فضای دوستی و همکاری یار و دوست همدیگر بود، تصمیمات خوبی گرفت و به نفع ملت‌ ها حرکت کرد.

وی در ادامه، فضای اجلاس خزر را که سه ‌شنبه گذشته ‌با حضور روسای جمهور 5 کشور ساحلی دریای خزر (ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان) برگزار شد، سرشار از دوستی‌ و همکاری خواند و تصریح کرد: صدور بیانیه، نهادینه شدن نشست وزرای ‌خارجه، روال ‌یافتن تدوین نظام ‌نامه ‌امنیتی و روشن ‌شدن جهت همکاری های اقتصادی از جمله دستاوردهای این اجلاس بود و در این زمینه ‌ها تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد که ایران در طول تاریخ حتی زمان حاکمیت حاکمان ضعیف، کشوری مقتدر بوده و امروز با پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران الهام بخش ملت‌ های دنیاست و در همه عرصه‌ها حضور تعیین‌ کننده و فعال دارد.

احمدی ‌نژاد افزود: امروز ملت بزرگ ایران با مردم دنیا حرف دارد و حرف ملت ایران به دلیل آن که بر اساس منطق و کرامت انسان‌هاست، با استقبال میلیاردها تن از مردم دنیا مواجه می ‌شود.

رئیس‌ شورای عالی امنیت ملی در ادامه به دستاوردهای‌ سیاسی اجلاس‌خزر در تهران اشاره کرد و گفت: بعضی‌ها که نمی‌خواهند باور کنند که در نزد افکار عمومی دنیا منزوی هستند، یکبار دیگر صحنه ‌ای برایشان ترسیم شد تا جایگاه واقعی خود را بپذیرند.

او با بیان این که امروز ابر قدرت ها منزوی واقعی در جهان هستند، افزود: برخی کشورها تلاش کردند تا نشست خزر برگزار نشود و یا خوب برگزار نشود و یا بعضی سران به ایران سفر نکنند اما دیدیم که خواست آنها تحقق نیافت و این نشست به‌ خوبی برگزار شد.

احمدی نژاد تاکید کرد: امروز برخی سران کشورها باید بدانند که دوران فرمانروایی آنها پایان یافته است و نباید فضای جهان را بی‌ جهت و با حرف‌ های بی پایه و ‌اساس و غیر منطقی تلخ کنند.

رئیس جمهور در خصوص دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز، گفت: این دیدار خیلی خوب و در یک فضای صمیمی برگزار شد و همه مسائل دوجانبه، بین‌ المللی ‌و منطقه‌ ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه در بسیاری از موضوعات دیدگاه‌های ما یکسان است و ما فکر می‌ کنیم ایران و روسیه می ‌توانند با یکدیگر همکاری کنند.

وی افزود: دو کشور بزرگ ایران و روسیه نگاهی راهبردی به مسائل جهانی دارند و هر دو کشور قدرتمند، موثر و کارساز هستند و هماهنگی این دو کشور، به نفع صلح و امنیت در منطقه، جهان و دو ملت است و سفر آقای پوتین آغاز فصل جدیدی در مناسبات دو جانبه تهران - مسکو است.

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که آیا ولادیمیر پوتین در مذاکرات خود با مقامات کشورمان پیامی درباره مسائل هسته‌ ای مطرح کرد، با تاکید بر این که "آقای پوتین درباره مسائل هسته ای حرفی نزد"، ادامه داد: پیام پوتین هم پیام دوستی و همکاری همه جانبه دو طرف مصمیم در مورد همه موضوعات و به صورت مبنایی درباره تعمیق همکاری‌ها گفتگو کنیم و اراده جدی و اشتراک نظر در این زمینه وجود دارد .

رئیس جمهور در خصوص سیاست فرانسه نسبت به جمهوری اسلامی ایران که موضوع سئوال خبرنگاری بود، اعلام کرد: باید به دولت جدید فرانسه فرصت دهیم تا درک روشن‌ تری از مسائل داشته باشد.

او ادامه داد: البته ایران برای درک فرانسوی ها از واقعیت های موجود عجله ندارد و فکرمی‌ کنیم گذشت زمان می‌ تواند کمک کند تا دولت جدید فرانسه جایگاه خود را پیدا کند اما در عین حال امیدواریم آنها زودتر به نقطه واقعی برسند و علاقه نداریم کاری کنند که وجهه ملت فرانسه مخدوش شود.

رئیس جمهور، ملت فرانسه را ملتی بزرگ که می ‌تواند در خصوص صلح و امنیت جهانی تاثیر گذار باشد، معرفی کرد و با تاکید بر این که رابطه دو دولت و ملت ایران ‌و فرانسه، فرهنگی و طولانی است و دو ملت اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند، در ادامه ابراز امیدواری کرد "دولت سارکوزی به سرعت مسیر حرکت کنونی خود را تغییر دهد و فضا و مسیر واقعی و حقیقی را بیاید".