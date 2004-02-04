گرايش جوانان به رشته هاي نظري كاسته شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير كل آموزش هاي فني و حرفه اي آموزش و پرورش با بيان اين مطلب گفت: آموزش هاي فني و حرفه اي آنگونه بايد مورد توجه قرار نگرفته اند و متاسفانه نقش مهم آنها در توسعه كشور مورد كم توجهي قرار گرفته است به همين دليل ما نيازمند باز سازي و نوسازي اين آموزشها هستيم.

مهندس رضا رسول زاده بر هماهنگ كردن سياستهاي مختلف آموزش فني و حرفه اي تاكيد كرد و گفت: تمام نهادها ، وزارتخانه ها و دستگاههاي مختلف بايد در زير مجموعه ستاد هماهنگي آموزش هاي حرفه اي فعاليت نمايند تا آموزش ها هدفمند شده و به دستاورد ملموسي ختم شود.

وي افزودد: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با برگزاري مستمر و منظم مسابقات مهارت ملي در صدد كم كردن فاصله ايجاد شده بين آموزش و صنعت است تا آموزش هاي ارايه شده به اشتغال بيانجامد.

وي در مورد گرايش جوانان و دانش آموزان به رشته هاي مهارتي و فني و حرفه اي گفت: خوشبختانه بر اساس آمارهاي آموزش و پرورش در سالهاي اخير گرايش دانش آموزان به رشته هاي مهارتي افزايش يافته است و اگر اين روند ادامه يابد مي توان به تغيير در جهت گيري آموزشهاي وزارت آموزش و پرورش اميدوار بود.

رسول زاده گفت: به نظر مي رسد تحول مهمي در آموزش و پرورش رخ داده و جوانان دوست دارند به سمت رشته هاي فني و حرفه اي كه سريع تر به شغل مي انجامد و بازار اشتغال بالاتري دارد گرايش يافته اند.

مدير كل آموزش هاي مهارتي آموزش و پرورش تاكيد كرد: ادامه اين روند نيازمند تدوين يك راهكار مناسب اطلاع رساني و تبليغ است تا در بلند مدت از حجم جوانان منتظر دانشگاه و پشت كنكور كاسته شود.

وي در پايان گفت: در سالهاي آينده آموزش هاي نظري كم اهميت خواهد شد و يكي از سياستهاي اصلي دولت در بخش آموزش عملي مي شود.