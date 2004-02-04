فقط براي پيروزي به مصاف راه آهن خراسان مي رويم

اكبر فلاح سرمربي تيم كشتي سايپا تهران در گفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب گفت: ما در دور رفت مغلوب تيم راه آهن خراسان شديم چراكه كشتي گيران ما در حد و اندازه هاي خود ظاهر نشدند و در مقابل كشتي گيران راه آهن مقابل ما درخشيدند.

قهرمان سابق كشتي جهان ادامه داد: اميدوارم در دور برگشت و با توجه به اينكه ما از دو كشتي گير ملي پوش تركيه اي در تركيب تيم خود بهره ميبريم بتوانيم مقابل تيم خوب راه آهن خراسان به پيروزي برسيم.

سرمربي تيم كشتي آزاد سايپا تهران در مورد وضعيت آمادگي كشتي گيران تركيه اي اين تيم در ديدار روز جمعه مقابل راه آهن خراسان گفت: عارف كاما عنوان قهرماني اروپا را در اختيار دارد و آدم بركت داراي مدال برنز المپيك است ، به هر حال ما از اين دو كشتي گير انتظار داريم تا عملكرد خوبي در ليگ برتر كشتي ايران داشته باشند.

وي افزود: دو كشتي گير خارجي ما عصر امروز وارد تهران مي شوند و به طور حتم در تركيب تيم سايپا مقابل راه آهن خراسان قرار خواهند داشت.

قهرمان سابق كشتي آزاد جهان در پايان تركيب تيم سايپا تهران در ديدار عقب افتاده از هفته هفتم ليگ برتر مقابل راه آهن خراسان را كه روز جمعه در خانه كشتي تهران برگزار مي شود را به ترتيب زير معرفي كرد:

50 كيلوگرم: سردار مولوي

55 كيلوگرم: تقي داداشي

60 كيلوگرم: عارف كاما

66 كيلوگرم: اصغر اردوخاني

74 كيلوگرم: آدم بركت

84 كيلوگرم: مصطفي يونسي نيا

96 كيلوگرم: مهران فاطمي

120 كيلوگرم: عليرضا رضايي