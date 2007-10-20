تفسیر ویژه دانشجویان در بیرجند برگزار می شود

سیده زهرا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: دوره آموزشی تفسیر دانشجویی با حضور جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه های بیرجند از جمله دانشگاه بیرجند، آزاد، صنایع و معادن، پیام نور و... برگزار شد.

وی هدف از برگزاری دوره های تفسیر قرآن را اعتلای ارزش های قرآنی در جامعه و آموزش مفاهیم قرآن به کلیه اقشار جامعه عنوان کرد.

وی با اشاره به فعالیت های قرآنی انجام شده در موسسه قرآنی نور هدایت در ماه مبارک رمضان، برگزاری کلاس آموزشی حفظ قرآن با حضور بیش از 30 نفر از خواهران را از جمله این فعالیت ها دانست.

به گفته موسوی این دوره حفظ، ادامه دوره آموزشی حفظ کامل قرآن است که از ابتدای تیرماه در این موسسه آغاز شده است.

وی یاد آور شد: به کلیه پذیرفته شدگان در آزمون های نهایی دوره های آموزشی قرآن این موسسه گواهینامه پایان دوره اعطا می شود.

مدیر موسسه قرآنی نور هدایت بیرجند همچنین از برگزاری دوره تربیت مربی پیش دبستانی قرآن کریم با حضور بیش از 90 نفر از مربیان مهد کودک های بیرجند، دانشجویان و طلاب در این مرکز خبر داد.

به گفته موسوی در این دوره ها، آموزش قرآن به روش شعر، قصه و بازی تدریس می شود تا مربیان بتوانند با به کارگیری روش های نوین و مفرح در امر نهادینه کردن فرهنگ قرآنی بین کودکان تاثیر گذار باشند.