حداقل یک پروژه عمرانی به هر نقطه جغرافیایی بیرجند اختصاص یافت

معاون عمرانی فرمانداری بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای پروژه ها و بهره برداری بیش از دو هزار پروژه در مناسبت های سالهای 85 و 86 تاکید کرد: وسعت فعالیت های انجام گرفته به گونه ای است که معاون اول رئیس جمهور آنچه را که در این استان اتفاق افتاده را با صراحت شبیه یک معجزه دانست.

وی ضمن تاکید بر برنامه ریزی و توزیع عادلانه اعتبارات در سطح شهرستان بیرجند تاکید کرد: بیش از 90 درصد اعتبارات عمرانی شهرستان بیرجند جذب شده است.

اسماعیلی در خصوص پروژه گاز رسانی بیرجند گفت: اجرای شبکه گازرسانی این شهر به طول بیش از 400 کیلومتر یک رکورد کشوری محسوب می شود.

به گفته معاون عمرانی فرمانداری بیرجند اجرای شبکه فاضلاب به طول بیش از 120 کیلومتر در دوساله اخیر، چندین برابر عملکرد 10 سال گذشته است.

وی تامین آب شرب شهر بیرجند و افزایش دبی به بیش از 250 لیتر در ثانیه (که تقریباً نصف مصرف شهر بیرجند است) را از دیگر خدمات صورت گرفته در این شهرستان عنوان کرد.

وی بازدید و تکمیل پرونده جهت صدور پروانه‌، پایان کار و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج حریم شهرها را از دیگر اقدامات حوزه عمران بیان کرد و گفت: بیش از 100 مورد از تخلفات ساختمانی شناسایی و به دفتر فنی استانداری جهت طرح در کمیسیون تبصره 99 قانون شهرداری ها ارسال شده است.

اسماعیلی با اشاره به اقدامات نظارتی بر معادن شن و ماسه، صدور مجوز و یا برخورد با متخلفین، درآمد واریزی این قسمت به خزانه را از سال 85، بیش از 300 میلیون ریال عنوان کرد.

وی اقدامات انجام شده در بخش زمین و مسکن را چشمگیر دانست و عنوان کرد: شروع عملیات احداث بیش از دو هزار واحد مسکونی با پیشرفت مطلوب، حل مشکل چندین ساله اراضی واقع در شمال شهر مشهور به 110 هتکار، صدور پروانه و شروع عملیات ساختمانی چندین تعاونی مسکن در اراضی مذکور و برنامه ریزی جهت واگذاری بیش از شش هزار واحد مسکونی در سال جاری در شهرهای بیرجند و خوسف بخشی از فعالیت های دو سال اخیر است.

اسماعیلی با اشاره به شروع عملیات ایجاد سایت اداری بیرجند مشتمل بر ساختمان 10 واحد اداری تصریح کرد: با انتقال پادگان 04 بیرجند طرح تفضیلی ورود بیش از 450 هکتار از اراضی پادگان و 250 هکتار از اراضی سایر نقاط شهر در شمال، جنوب و غرب به محدوده خدماتی این شهر تهیه شده است.

وی از حل مشکل 45 هکتار اراضی دشت علی آباد و معصومیه پائین، رفع اختلافات شهرداری، بنیاد مستضعفان، سازمان مسکن و آموزش و پرورش در رابطه با املاک سطح شهر بیرجند، رفع مشکل روستای سراب و ورود به محدوده خدماتی شهری و رفع مشکل ساکنین روستای امیرآباد و حومه بیرجند خبر داد.

معاون عمرانی فرمانداری بیرجند گفت: افزایش حدود 60 هکتار به محدوده شهر خوسف، افزایش بیش از یکصد هکتار به شهرک صنعتی بیرجند، تصویب و انجام مقدمات شروع به کار شهرک صنعتی شماره 2 بیرجند واقع در غرب شهر خوسف و تهیه طرح هادی و ساماندهی ساخت و ساز برای کلیه روستاهای بالای صد خانوار از دیگر اقدامات بخش مسکن و زمین شهرستان بیرجند است.

وی در راستای توسعه روستایی و امور دهیاریها نیز از تهیه سند توسعه پنج ساله برای بیش از 150 روستا در سطح شهرستان بیرجند، توزیع ده میلیارد ریال در قالب 293 پروژه بین 204 دهیاری سطح شهرستان و صدور بیش از 1500 پرونه ساختمانی جهت مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در سال 85 خبر داد.

وی از برگزاری دوره های مختلف آموزشی ویژه دهیاری ها و بررسی و نظارت بر طرح ها و پروژه های مختلف دهیاری ها و ارسال سه طرح برجسته دهیاری های شهرستان به جشنواره کشوری و انتخاب دهیاری نمونه کشوری از شهرستان بیرجند خبر داد.

اسماعیلی گفت: پنج دستگاه کمپرسی آمیکو جهت جمع آوری زباله، 32 دستگاه موتور سیکلت و سه دستگاه تراکتور خریداری و به دهیاری ها شهرستان تحویل داده شده است.

وی در ادامه فعالیت های ستاد حوادث غیرمترقبه فرمانداری بیرجند را شامل برگزاری جلسات مستمر و برآورد به موقع خسارت وارده، پیگیری و هماهنگی انجام سه مانور امداد و نجات در طول سال گذشته، پیگیری و توزیع اعتبارات عمرانی و بلاعوض با همکاری بخشداران بیان کرد.

اسماعیلی همچنین از پیگیری و اجرای طرح جامع امداد و نجات و فعال کردن کارگروه های مربوطه و جهت دهی اعتبارات تملک دارایی های استان در راستای پیشگیری و کاهش خسارت حوادث مختلف و برنامه ریزی در جهت آبرسانی سیار به روستاهای سطح شهرستان در این ستاد خبر داد.

معاون عمرانی فرمانداری بیرجند با بیان اینکه حمل و نقل دورن شهری بیرجند در قالب یک طرح جامع ساماندهی می شود، تصریح کرد: مقدمات اجرای این طرح از طریق شهرداری فراهم شده است.