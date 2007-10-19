محمد بسته نگار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: تاکنون تصمیمی در راستای حمایت یا عدم حمایت از لیست ائتلاف اصلاح طلبان نگرفته ایم، ضمن اینکه ابتدا باید مشخص کنیم در انتخابات مجلس هشتم شرکت می کنیم یا خیر.

این فعال ملی مذهبی در خصوص ارائه لیست مستقل در انتخابات مجلس هشتم هم گفت: بعید است لیست مستقلی ارائه کنیم.

بسته نگار در مورد ائتلاف ملی مذهبی ها با جبهه اصلاحات نیز اظهار داشت: ما در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم با اصلاح طلبان همراهی کردیم، چون کاندیدای معرفی شده از سوی جبهه اصلاحات (مصطفی معین) را فردی کارآمد برای پست ریاست جمهوری می دانستیم اما در مورد انتخابات مجلس، قضیه فرق می کند و ما با یک فرد مواجه نیستیم بلکه با لیستی از افراد مواجهیم.

پیش از این عبدالواحد موسوی لاری، رئیس شورای سیاستگذاری ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که این ستاد با ملی مذهبی ها ائتلاف نخواهد کرد.