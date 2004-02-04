انتخابات هفتمين دوره مجلس در موعد مقرر برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از واحد مركزي خبربيژن نامدار زنگنه پس از پايان جلسه هيات دولت در خصوص تفاهم به وجود آمده دولت با مراكز مربوطه برگزاري انتخابات گفت: اين تفاهم مثبت است و طبق فرمايشات مقام معظم رهبري انتخابات هفتمين دوره مجلس اول اسفند برگزار خواهد شد.

اين عضو كابينه درخصوص تعامل دولت با شوراي نگهبان تصريح كرد: در ابتداي جلسات ما با شوراي نگهبان نتيجه اي نداشت اما بعدا صحبتهايي انجام شد كه برگزاري انتخابات را به مسير خوبي راهنمايي كرد.

عضو هييت منتخب رييس جمهور براي مذاكره با شوراي نگهبان قانون اساسي درباره تاييد صلاحيت مجدد برخي رد صلاحيت شدگان نمايندگي مجلس اعلام كرد: در اين خصوص نيز نشانه هايي خوبي به وجود آمده و فكر مي كنيم تاييد صلاحيتها شامل بخش عمده اي از اين افراد بشود.