اولین کنگره شعر پایداری در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان عصر امروز در این کنگره گفت: آثار برتر این کنگره در خصوص دفاع مقدس در کتابی منتشر خواهد شد.

سرهنگ حسینعلی احسانی تصریح کرد: آثار ارسالی در زمینه دفاع مقدس، فرهنگ عاشورایی و لبنان و فلسطین است که 9 شاعر برتر به کنگره سراسری شعر پایداری در کشور راه یافتند.

فرمانده ارشد سپاه استان سمنان نیز در این مراسم برگزاری این کنگره شعر را گرد آمدن اصحاب هنر و اندیشه و یادآوری دوران دفاع مقدس عنوان کرد و از هنرمندان خواست تا با پرداختن به مسائل دفاع مقدس یاد آن دوران را حفظ کنند.

سردار سالار آبنوش با اشاره به اینکه علم یک شایستگی و مقام یک لیاقت است، گفت: این انسانیت است که آدم را به کمال می رساند.

در پایان این مراسم با رای هیئت داوران و در موضوع دفاع مقدس نیره کاشی از سمنان عنوان نخست را کسب کرد، در موضوع فلسطین و لبنان هیئت داوران شاعری را حائز مقام اول نشناختند و در موضوع فرهنگ عاشورایی نسرین قدرتی از شاهرود مقام برتر را به خود اختصاص داد.