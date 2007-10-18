به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بر اساس نخستین و مشهورترین رمان کردی نوشته ابراهیم احمد ساخته شده و اوضاع فرهنگی سیاسی کردستان عراق را در 50 سال گذشته به تصویر میکشد. رستمی این فیلم را با عوامل ایرانی و بازیگران کرد در شهر سلیمانیه ساخته که برخلاف فیلم قبلی او "مرثیه برف"، اثری عظیم و پرهزینه است.
داستان "ژانی گه ل" به سال 1947 و تظاهرات مردم در شهر سلیمانیه بازمیگردد. در جریان این تظاهرات، یکی از کارکنان اداره دولتی به نام جوامر به صورت اتقاقی به جمع تظاهرکنندگان میپیوندد و هنگام کمک به یک زن مجروح توسط مأموران نظامی عراق مجروح و راهی زندان میشود ...
از دیگر مشخصات "ژانی گه ل" میتوان به تهیه کنندگی رستمی و صداگذاری به صورت دالبی دیجیتال در استودیو اونن فرانسه اشاره کرد. سال گذشته "مرثیه برف" فیلم قبلی رستمی و محصول مشترک ایران و عراق به عنوان اولین نماینده سینمای عراق برای حضور در آکادمی اسکار معرفی شده بود.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی روز 22 ژانویه (دوم بهمن) اسامی پنج نامزد نهایی بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان را اعلام میکند. هشتادمین مراسم سالانه اسکار روز 24 فوریه (پنجم اسفند) در کداک تیهتر لس آنجلس برگزار میشود.
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