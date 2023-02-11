حضور پرشور مردم کهگیلویه و بویراحمد در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه و ولایی کهگیلویه و بویراحمد بار دیگر به صحنه آمدند.
در تمام شهرها و مناطق استان راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن ادامه دارد.
در میدان هفتم تیر یاسوج پرچمها روایتگر همدلی مردم شدند.
یاسوج_ حضور پر شور و گسترده مردم ولایی کهگیلویه و بویراحمد در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حماسه ساز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه و ولایی کهگیلویه و بویراحمد بار دیگر به صحنه آمدند.
در تمام شهرها و مناطق استان راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن ادامه دارد.
در میدان هفتم تیر یاسوج پرچمها روایتگر همدلی مردم شدند.
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