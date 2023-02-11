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۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۴۲

پنجره مهر؛

حضور پرشور مردم کهگیلویه و بویراحمد در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور پرشور مردم کهگیلویه و بویراحمد در راهپیمایی ۲۲ بهمن

یاسوج_ حضور پر شور و گسترده مردم ولایی کهگیلویه و بویراحمد در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حماسه ساز شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه و ولایی کهگیلویه و بویراحمد بار دیگر به صحنه آمدند.

در تمام شهرها و مناطق استان راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن ادامه دارد.

در میدان هفتم تیر یاسوج پرچم‌ها روایتگر همدلی مردم شدند.

کد مطلب 5706374

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