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۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۳۴

در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن انجام شد؛

حماسه‌ دیگر تبریزی‌ها در کمک به زلزله‌زدگان خوی

حماسه‌ دیگر تبریزی‌ها در کمک به زلزله‌زدگان خوی

تبریز- مردم تبریز در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه با ایجاد صندوق‌هایی مجددا کمک‌های بی‌دریغ خود را به زلزله زدگان خوی روانه ساختند و بار دیگر حماسه آفریدند.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه از ساعاتی قبل در تبریز آغاز شده است و مردم ولایتمدار تبریز بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند تا عشق و علاقه خود را به کشور و رهبر خود نشان دهند.

۲۲ بهمن ماه روز حماسه مردم تبریز است، مردم تبریز در این روز نه تنها با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ایستادگی خود را در مقابل بدخواهان و مستکبرین نظام و انقلاب نشان می‌دهند بلکه حماسه‌ای هم در جمع‌آوری کمک‌های مردمی به زلزله زدگان خوی آفریده‌اند.

چندین هفته گذشته زلزله‌ای ۵.۹ ریشتری نه تنها خوی بلکه جان تمام مردم آذربایجان را لرزاند که در همین راستا کمیته امداد امام خمینی (ره) و هلال احمر تبریز ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در مسیرهای مختلف راهپیمایی مراکزی را ایجاد و صندوق‌هایی را برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به زلزله زدگان خوی فراهم کرده‌اند.

کد مطلب 5706387

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