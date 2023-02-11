به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی صبح شنبه در حاشیه برپایی راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن، اظهار کرد: ما هر سال فکر میکنیم راهپیمایی آن سال از هر سال بیشتر بوده اما سال بعد میبینیم جمعیت به مراتب فراوانتر است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در جشن انقلاب، گفت: به لطف خدا امسال نسبت به سال گذشته مردم اقبال بیشتری نشان دادند و حضور پررنگتری دارند.
وی متذکر شد: این حضور مشخص میکند ریشه انقلاب آنقدر عمیق هست که هیچ قدرتی نمیتواند ریشه انقلاب را از این خاک بکند.
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