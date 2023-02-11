راهپیمایی ۲۲ بهمن مظهر اعتماد /پاسخ دندان شکن مردم به نظام سلطه

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت استاندار خراسان‌جنوبی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ در بیرجند در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برخواستن ندای استقلال و باج ندادن ملت ایران علت دشمنی آمریکا و اتحادیه اروپا با انقلاب اسلامی و ملت ایران است.

وی افزود: دلیل دیگر، این‌که منطقه غرب آسیا دست آمریکا است و انتقال پیام نرم انقلاب اسلامی به اقصی نقاط دنیا به ویژه غرب آسیا است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: آمریکا با استقلال، عزت و سایر مسائل کشور ما خیلی دشمنی کرده و از برخی ضعف‌های ما سو استفاده و خیلی از مشکلات را برای ما ایجاد کرده است.

قناعت عنوان کرد: اما مردم طی این چهل و چهار سال به ویژه ماه‌های اخیر نشان دادند اگر دشمنی هم باشد در خصوص آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌ها با کسی شوخی ندارند و همچنان مانند سال ۱۳۵۷ پای نظام و انقلاب هستند.

وی تصریح کرد: پیام حضور امروز در راهپیمایی ۲۲ بهمن مظهر اعتماد مردم به نظام و پاسخی دندان شکن به نظام سلطه است.