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۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۳۸

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد؛

راهپیمایی ۲۲ بهمن مظهر اعتماد /پاسخ دندان شکن مردم به نظام سلطه

راهپیمایی ۲۲ بهمن مظهر اعتماد /پاسخ دندان شکن مردم به نظام سلطه

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: مردم امروز با حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه پاسخ دندان شکنی به نظام سلطه دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت استاندار خراسان‌جنوبی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ در بیرجند در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برخواستن ندای استقلال و باج ندادن ملت ایران علت دشمنی آمریکا و اتحادیه اروپا با انقلاب اسلامی و ملت ایران است.

وی افزود: دلیل دیگر، این‌که منطقه غرب آسیا دست آمریکا است و انتقال پیام نرم انقلاب اسلامی به اقصی نقاط دنیا به ویژه غرب آسیا است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: آمریکا با استقلال، عزت و سایر مسائل کشور ما خیلی دشمنی کرده و از برخی ضعف‌های ما سو استفاده و خیلی از مشکلات را برای ما ایجاد کرده است.

قناعت عنوان کرد: اما مردم طی این چهل و چهار سال به ویژه ماه‌های اخیر نشان دادند اگر دشمنی هم باشد در خصوص آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌ها با کسی شوخی ندارند و همچنان مانند سال ۱۳۵۷ پای نظام و انقلاب هستند.

وی تصریح کرد: پیام حضور امروز در راهپیمایی ۲۲ بهمن مظهر اعتماد مردم به نظام و پاسخی دندان شکن به نظام سلطه است.

کد مطلب 5706410

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