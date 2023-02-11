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۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰

امام جمعه ارومیه:

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دست رد بر سینه توطئه گران است

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دست رد بر سینه توطئه گران است

ارومیه - نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن دست رد بر سینه مستکبران و توطئه‌ گران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی پیش از ظهر شنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن شهر ارومیه اظهار کرد: حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیانگر حمایت و پشتیبانی آنان از نظام اسلامی و آرمان‌های امام و شهدا است.

وی افزود: امروز اقشار مختلف مردم با حضور با صلابت و استوارشان در نمایش اقتدار ایران اسلامی بار دیگر به دنیا ثابت کردند پشتیبان نظام و انقلاب خود هستند و هرگز از آن دست نمی‌کشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی اضافه کرد: دشمنان نظام بدانند تا این ملت پشتیبان و حامی انقلاب اسلامی است نمی‌توانند ضربه‌ای به آن بزنند چون اراده ملت بر حفظ نظام و دستاوردهای آن استوار است.

مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن امروز با حضور اقشار مختلف مردم، مسؤولان اجرایی و نظامی و انتظامی، اصناف، بازاریان، فرهنگیان و دانش آموزان و دانشجویان از میدان ولایت فقیه تا میدان انقلاب برگزار شد.

کد مطلب 5706507

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