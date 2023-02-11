حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دست رد بر سینه توطئه گران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی پیش از ظهر شنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن شهر ارومیه اظهار کرد: حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیانگر حمایت و پشتیبانی آنان از نظام اسلامی و آرمانهای امام و شهدا است.
وی افزود: امروز اقشار مختلف مردم با حضور با صلابت و استوارشان در نمایش اقتدار ایران اسلامی بار دیگر به دنیا ثابت کردند پشتیبان نظام و انقلاب خود هستند و هرگز از آن دست نمیکشند.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی اضافه کرد: دشمنان نظام بدانند تا این ملت پشتیبان و حامی انقلاب اسلامی است نمیتوانند ضربهای به آن بزنند چون اراده ملت بر حفظ نظام و دستاوردهای آن استوار است.
مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن امروز با حضور اقشار مختلف مردم، مسؤولان اجرایی و نظامی و انتظامی، اصناف، بازاریان، فرهنگیان و دانش آموزان و دانشجویان از میدان ولایت فقیه تا میدان انقلاب برگزار شد.
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