جنگجویان خارجی از پاکستان وارد افغانستان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالرحیم وارداک" در گفتگو با روزنامه واشنگتن تایمز اظهار داشت : از چند ماه قبل و درست از زمانی که پاکستان مبارزه خود با شبه نظامیان حاضر در مناطق قبیله نشین این کشور را که عموما از نیروهای طالبان هستند افزایش داده؛ این افراد به افغانستان مهاجرت کرده و مبارزه خود با نیروهای افغان و ناتو را از سر گرفته اند.

به گفته وزیر دفاع افغانستان، در سال جاری میلادی میزان ورود جنگجویان خارجی از پاکستان به بیشترین حد خود از سال 2001 تا کنون رسیده است.

وارداک درباره توانایی پاکستان در مبارزه با این شبه نظامیان و جلوگیری از ورود آنها به افغانستان گفت : مطمئنا اسلام آباد کارهای ببیشتری را در این باره می تواند انجام دهد.

وارداک در ادامه به ضعف نیروهای امنیتی افغان و همچنین ضعف سیستم قضایی افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت: این عوامل به همراه افزایش عملیاتهای طالبان، سبب شده تا اوضاع مناسبی در افغانستان حاکم نباشد.

بر اساس این گزارش، تربیت نیروهای امنیتی افغانستان به عهده آمریکا و سازماندهی نهاد قضایی افغانها به عهده ایتالیا است، اما با وجود تلاش این دو کشور ( آمریکا و ایتالیا ) هنوز ضعفهای زیادی در ارتش و سیستم قضایی افغانستان وجود دارد.

وارداک در ادامه این گفتگو، به حضور ژاپن و آلمان در تربیت نیروی پلیس افغانستان اشاره کرد و گفت : مقامهای آلمانی تلاش زیادی را در این باره انجام نداده و ژاپنی ها نیز به 50 درصد از تعهدات خود در مسائلی همچون خلع سلاح و سازماندهی مجدد نیروهای امنیتی سابق افغانستان عمل کرده اند.

لازم به ذکر است؛ از زمان آغاز حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم و سقوط طالبان، وظیفه حفظ امنیت، مبارزه با کاشت و تولید مواد مخدر و تربیت نیروهای امنیتی افغان به کشورهای مهاجم سپرده شد، اما این کشورها در عمل به تعهدات خود موفق نبوده اند؛ به طوری که فقط در مورد مواد مخدر و بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد پس از سال 2001 هر ساله شاهد افزایش کاشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان بوده ایم.