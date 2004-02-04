نهاد انتصابي در كشور ما معنا ندارد همه حتي رهبر نيز با راي مردم انتخاب مي شوند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي امروز درهمايش برترين هاي هسته هاي علمي بسيج طلاب و روحانيون با اعلام اين مطلب افزود: آهنگ اين افراد در داخل كشور همان آهنگ سردمداران كشورهاي استكباري به ويژه آمريكاست.

موحدي كرماني خاطرنشان كرد: متاسفانه دردرون نظام آنهايي كه بايد مدافع حكومت ديني باشند تنها به پيشبرد برنامه هاي استكبار مي انديشند و برخي درحرف ها و مذاكرات خود از آنها دعوت كرده اند كه بيايند و دركشوردخالت كنند كه اگرلازم باشد نام آنها را نيز فاش خواهيم كرد.

نماينده ولي فقيه درسپاه تصريح كرد: يكي ازاين افراد مي گويد مهم ترين خواسته بايد لغو نظارت استصوابي باشد وازبرخي كشورها خواسته از ايران بخواهند اصل حقوق بشر را رعايت كند تا نظارت برانتخابات حذف شود.

وي با تاكيد براينكه بسيجيان بايدعوامل بيگانه را به طور دقيق شناسايي كنند، خاطرنشان كرد: انقلاب اسلامي شجره طيبه اي است كه دستاوردهاي فراواني داشته و باعث شده آمريكا امروز اسلام را چالش اصلي خود بداند و تمام نقشه هاي خود را به گونه اي تنظيم كند كه روزي به سراغ ايران كه ام القراي جهان اسلام است، بيايد.

موحدي كرماني تاكيد كرد: بعد از افغانستان و عراق گام سوم آمريكا ايران بود اما اكنون در عراق زمينگير شده و نتوانسته است نقشه هاي شوم خود را اجرا كند به همين جهت از متوسل شدن به اقدام نظامي عليه ايران منصرف شده است.

وي با اشاره به اينكه آمريكا مردم ايران را آزموده و فهميده است اين مردم موافق آنان نيستند، خاطرنشان كرد: آمريكا پس از اين شكست روش استحاله نظام را درپيش گرفته وحركت مرموزسياسي را عليه جمهوري اسلامي آغاز كرده و به دنبال اين است كه عده اي را در داخل كشور با خود همراه كند تا ازطريق آنان نقشه هاي خود را پياده كند.

موحدي كرماني با اشاره به اينكه برخي در داخل كشور به آمريكايي ها چراغ سبز نشان دادند و براي اجراي توطئه هاي آنان اعلام آمادگي كرده اند، گفت: خانم شيرين عبادي كه آن جايزه را گرفت مي گويد اسلام با حقوق بشر و دمكراسي همخواني دارد، عمادالدين باقي نيز در روزنامه ياس نو مي گويد چالش بين دين و حقوق بشر را از طريق آموزه هاي ديني مي توان برطرف كرد و تنهاتاكيد اين افراد براين است كه تنهاحاكمان ايران هستند كه اسلام را ضد حقوق بشرمعرفي كرده اند كه اين دقيقا همان حرف هايي است كه بوش در سخنراني خود دربنياد دمكراسي آمريكا زد.

نماينده ولي فقيه در سپاه با تاكيد براينكه تلاش آمريكا براي به دست آوردن پايگاه مردمي است، افزود: آنها قصد دارند مردم را عليه مراجع و حوزه هاي علميه بسيج كنند كه اينها اسلام را منحرف مي كنند.

وي افزود: يكي مي گويد من جانباز هستم اما بايد به اين افراد گفت ملاك امور در اسلام عاقبت كار افراد است، طلحه و زبير در كنار پيامبر بودند اما در مقابل اميرالمومنين ايستاده و با ايشان جنگيدند.

موحدي كرماني در ادامه با اشاره به اهميت و سرنوشت سازي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: بسيجيان نه تنها خود بايد در انتخابات شركت كنند بلكه بايد ديگران را نيز ترغيب و تشويق به حضور درعرصه انتخابات كنند.

موحدي كرماني تصريح كرد: انتخابات بسيار سرنوشت ساز است و حداقل 4 سال انقلاب را بيمه خواهد كرد كه البته آثار آن سالها باقي خواهد ماند.



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