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۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۲۲

با توجه به بارش‌ برف؛

آماده‌باش کامل تمامی دستگاه‌های امداد و نجات البرز ضروری است

آماده‌باش کامل تمامی دستگاه‌های امداد و نجات البرز ضروری است

کرج- سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از پیش‌بینی بارش برف  خبر داد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های امداد و نجات باید در حالت آماده باش کامل قرار گیرند.

احمد افضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه بارشی در روزهای یکشنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه هفته جاری است که به موجب آن بارش شدید برف، یخبندان، مه آلودگی در استان پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: اثر این مخاطره سقوط بهمن در ارتفاعات و اختلال تردد و لغزندگی معابر شهری و جاده‌های کوهستانی است که باید از هم اکنون تدابیر لازم به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه‌ای اتخاذ شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز طی توصیه‌هایی خطاب به مردم گفت: با توجه به پیش بینی وضعیت هوا طی روزهای آینده شایسته است مسافران از تردد در جاده‌های کوهستانی به علت سقوط بهمن و ریزش سنگ اکیداً خودداری کنند. همچنین باید کوهنوردان با توجه به فعالیت سامانه بارشی از هرگونه صعود به ارتفاعات و قلل البرز مرکزی پرهیز کنند.

به گفته افضلی با توجه به میزان حجم برف انباشته، سقوط بهمن و ریزش سنگ تا انتهای هفته در منطقه وجود دارد که باید بیش از پیش مورد توجه مردم و اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان البرز قرار گیرد.

کد مطلب 5706710

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    نظرات

    • مرتضی IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      0 1
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      لطفا آقای وزیر آموزش وپرورش حتما فردا پیاده بیا بیرون ببین چقدر یخبندان وسرماست.ما بچه هامون رو از سر راه پیدا نکردیم.ونمیزاریم بده مدرسه.اتفاقی بیفته شما جوابگو هستی...تهران کلا تعطیل میکنه .خوب بچه شما معلومه با ماشین شخصی دم در مدرسه پیاده میشه .وبعد هم راننده شما میره دنبالش.
    • IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      1 0
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      تو رو خدا به آموزش پروش هم خبر بدین که حالت اصطراری هست یادش میره بچه های ابتدایی رو تعطیل کنه وهمه مردم رو گرفتار میکنه ثواب داره بهشون خبر بدین روز یکشنبه ساعت ۱۱ صبح متوجه کولاک وبرف وسرما شد ومدارس رو تعطیل کرد
    • علیرضا IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
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      خدا را شاکریم...خدایا انچنان برف و باران بر ایران نازل بفرما که دیگر بی ابی و کم ابی معنا نداشته باشد...سدهای تهران و کشور پر و قناتها مثل گذشته راه بیفتند و درختان سرسبز باشند....مردم ایران درخت بکارید..پویش هر نفر دو اصله راه بیفتد

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