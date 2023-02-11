احمد افضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه بارشی در روزهای یکشنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه هفته جاری است که به موجب آن بارش شدید برف، یخبندان، مه آلودگی در استان پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: اثر این مخاطره سقوط بهمن در ارتفاعات و اختلال تردد و لغزندگی معابر شهری و جاده‌های کوهستانی است که باید از هم اکنون تدابیر لازم به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه‌ای اتخاذ شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز طی توصیه‌هایی خطاب به مردم گفت: با توجه به پیش بینی وضعیت هوا طی روزهای آینده شایسته است مسافران از تردد در جاده‌های کوهستانی به علت سقوط بهمن و ریزش سنگ اکیداً خودداری کنند. همچنین باید کوهنوردان با توجه به فعالیت سامانه بارشی از هرگونه صعود به ارتفاعات و قلل البرز مرکزی پرهیز کنند.

به گفته افضلی با توجه به میزان حجم برف انباشته، سقوط بهمن و ریزش سنگ تا انتهای هفته در منطقه وجود دارد که باید بیش از پیش مورد توجه مردم و اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان البرز قرار گیرد.