سخنان بوش تهدید امنیت جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدعلی حسینی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت : سخنان رئیس جمهوری آمریکا ترجمان اهداف سلطه‌گرانه ‌و جاه‌طلبانه ‌نومحافظه‌کاران آمریکایی ‌است که لاجرم باعث ‌تشدید ناامنی بین‌المللی و دامن‌زدن به سیاستهای نظامیگری خواهد شد.

وی افزود : اینگونه سیاستها آرامش و امنیت را در عرصه بین‌المللی تخطئه می‌کند و مانعی برای صلاح و ثبات جهانی می‌باشد.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت : اوجگیری فضای مبارزات انتخابات داخلی در آمریکا از یکطرف و شسکت سیاست خارجی ‌و اشغالگرانه آمریکا درعراق و افغانستان از طرف دیگر، سیاستهای جنگ‌طلبانه نومحافظه‌کاران‌آمریکا را به بن‌بست کشانده و بقای آنان در راس هرم قدرت در واشنگتن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. لذا استفاده آنان از ادبیات جنگ برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی و تلاشی برای فرافکنی معضلات کنونی هیئت حاکمه آمریکا می‌باشد.

حسینی افزود : بهتر است دولتمردان آمریکا به جای ترویج ضد ارزشهای مبتنی بر نظامیگری و جنگ، به خواست بین‌المللی برای حفظ صلح ، امنیت و آرامش روی آورده و ضمن احترام نهادن به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر کشورها از تک روی و یکجانبه‌گرایی در عرصه بین‌المللی اجتناب کنند.

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری گفته بودکه به رهبران جهانی هشدار داده است که ‌اگر می‌خواهند از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری کنند باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شوند.