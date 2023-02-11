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۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۵۱

نماینده دشتستان در مجلس:

رفع مشکل سند اراضی مردم در دشتستان روند مطلوبی دارد

رفع مشکل سند اراضی مردم در دشتستان روند مطلوبی دارد

بوشهر - نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: رفع مشکل سند اراضی مردم در دشتستان روند مطلوبی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بعد از ظهر شنبه در جمع مردم شهر آب‌پخش با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم ما در ماه‌های اخیر در جنگ ترکیبی با دشمن پیروز شدند.

وی با اشاره اینکه مردم ما در بی‌سابقه‌ترین تهاجم فرهنگی قرار گرفتند تصریح کرد: مردم ما پای آرمان‌های امامین انقلاب ایستادند و این نبرد همچنان ادامه دارد و دشمن همه چیز ما را هدف قرار داده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمن با انقلاب ناب محمدی مشکل دارد و شما مردم از حریم اسلام دفاع کردید و در جنگ حق و باطل پیروز شدید. این جنگ از عاشورا شروع شده و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه وظیفه داریم با جهل در داخل کشور مبارزه کنیم خاطرنشان کرد: باید در فتح‌المبین‌های رسانه‌ای با دشمن بجنگیم و باید کسانی که در اسارت فرهنگی دشمن هستند را نجات دهیم.

رضایی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم دشمن مردم را فریب دهد اضافه کرد: با بمباران اطلاعاتی تلاش می‌کنند ذهن مردم را تغییر دهند و از تکنیک‌های مختلف برای تغییر ذهنیت استفاده می‌کنند.

وی روشنگری را نیاز امروز جامعه دانست و تصریح کرد: واقعیات کشور گفته نشده است و دروغ‌هایی را به جای واقعیت در ذهن مردم می‌سازند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل و مشکلات آب‌پخش نیز گفت: روند خوبی شکل گرفته و شاهد تلاش‌های گسترده‌ای هستیم.

وی با اشاره به پیگیری رفع مشکل سند اراضی شهر آب‌پخش بیان کرد: با همراهی مجاهدانه رئیس کل دادگستری استان بوشهر کار با سرعت بیشتری در جریان است و بخشی از مشکل حل شده و با همکاری مردم این کار تکمیل می‌شود.

رضایی ادامه داد: مردم از وضعیت معیشتی و اقتصادی گلایه دارند و وظیفه داریم معیشت مردم را بهبود ببخشیم. در این راستا مجلس در کنار دولت برای بهبود وضعیت تلاش می‌کند.

وی تاکید کرد: در مسئله خرما نیز کارهای خوبی صورت گرفته و تلاش داریم تا قبل از ماه رمضان خرمای موجود در سردخانه‌ها به فروش برسد. از زحمات شهردار تهران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تقدیر کنیم که در این مسئله کمک کردند.

نماینده دشتستان در مجلس افزود: فاز اول جاده ورودی آبپخش روز گذشته افتتاح شد و عملیات اجرایی رفیوژ و روشنایی آن نیز آغاز شد که آن را پیگیری می‌کنیم. پروژه تعریض راه آبپخش - حله نیز آغاز شد که امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی یا اشاره به راه‌اندازی مجتمع پتروشیمیایی در آب‌پخش اضافه کرد: این صنعت آلودگی ندارد و آب کمی مصرف می‌کند که آب آن از خط کوثر تأمین می‌شود و کارخانجات دیگری ذیل آن ایجاد می‌شود.

رضایی با اشاره به ایجاد هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی توسط این مجتمع افزود: سالن اجتماعات آموزش و پرورش و مجتمع فرهنگی در آب‌پخش از دیگر طرح‌های مهم است. در سایر حوزه‌ها نیز طرح‌های مهمی در آب‌پخش داریم.

کد مطلب 5706775

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