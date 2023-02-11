خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه بیرجندی: روزهای تقویم سپری شد و بار دیگر ۲۲ بهمن را نشان داد، روزی که در ذهن تمام ایرانیان حتی آزادی‌خواهان سراسر دنیا روزی پرمعناست؛ روزی که بزرگترین انقلاب قرن را رقم زد و معادلات جهانی را تحت تأثیر قرار داد.

هرساله مردم انقلاب ایران اسلامی در این روز جشن استقلال و آزادی خود را برپا می‌کنند اما امسال این راهپیمایی رنگ و بویی متفاوت به خود گرفته بود؛ آشوب و ایجاد ناامنی در کشور و موج سنگین عملیات روانی بدخواهان ایران اسلامی و رسانه‌های ایران‌ستیز در ماه‌های اخیر، اهمیتی دوچندان به این روز تاریخی بخشید.

کسانی که آرزوی تضعیف و نابودی انقلاب اسلامی را در سر می‌پروراندند، چشم به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ دوختند اما اتفاق تکراری هرساله برایشان تکرار شد، حضوری باشکوه از سوی مردم ایران و ناامیدی همیشگی برای آنان رقم خورد.

مردم خراسان رضوی از لحظات ابتدایی آغاز جشن انقلاب خود را به میعادگاه‌های راهپیمایی رساندند و در صفوف متراکم، دوشادوش هم از هر قوم و مذهب، بیزاری خود از دشمنان این ملت را فریاد زدند.

زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در مشهد، پیش از آغاز مراسم امروز در میدان ۱۵ خرداد حاضر شدند و مسیر این میدان تا حرم امام رضا (ع) را طی کردند؛ مردمی که در هوای برفی و سرد مشهد به سوی ولی نعمت خود حرکت کردند و حمایت و ایستادگی پای آرمان‌های دینی و انقلابی خود را به نمایش گذاشتند.

برپایی ایستگاه‌های فرهنگی در نقاط مختلف مسیر و اجرای برنامه‌های متنوع از جمله اقداماتی بود که برای چهل و چهارمین جشن انقلاب تدارک دیده شده بود، حضور گسترده کودکان و نوجوانان دهه هشتادی و دهه نودی در جمعیت، خودنمایی می‌کرد، کودکان و نوجوانانی که با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران مسیر را طی می‌کردند و با نوای سرود «سلام فرمانده» همخوانی می‌کردند.

اجازه خدشه‌دار شدن امنیت کشور را نمی‌دهیم

به میان جمعیت می‌روم تا با آنان هم‌کلام شوم، مادری که تصویر فرزند شهید خود را در دست داشت نظرم را جلب کرد، به سراغ او رفتم و دلیل حضورش را پرسیدم، پاسخ داد: این انقلاب با خون امثال فرزند من به این نقطه رسیده و هرگز اجازه نخواهیم داد عده‌ای آزادی و امنیت کشور را مخدوش کنند.

این مادر شهید با بیان این‌که افتخار می‌کنم فرزندم را در راه دین تقدیم کردم، می‌افزاید: کسانی که روزهای تهاجم دشمن به کشور را به یاد ندارند، خیال می‌کنند آرامش امروز بدون هزینه به دست آمده در حالی که اگر بدانند چه فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌هایی برای آرامش امروز آنان انجام شده، قطعأ اقدامات امروز خود را ادامه نخواهند داد.

از مادر شهید فاصله می‌گیرم و چند قدمی پیش می‌روم، چند نوجوان که پرچم ایران را در دست دارند جلوتر از من حرکت می‌کنند، به آنان اضافه می‌شوم و همراه می‌شویم؛ شعارها را به هیجانی زیاد فریاد می‌زنند، از آنان می‌پرسم علت حضورتان در این راهپیمایی چیست که پاسخ می‌دهند: به همراه خانواده آمدیم و می‌خواهیم این خانواده بزرگ در کنار هم باقی بماند.

یکی از نوجوانان که قدری شیطنت دارد میان صحبت با دیگری می‌پرد و می‌گوید: دیوارهای مدرسه ما نقاشی‌های زیبایی داشت، هر روز که به مدرسه می‌رویم از زیبایی فضای مدرسه لذت می‌بردیم اما الان آن زیبایی را ندارد، دیوارهای مدرسه پر شده از شعارهایی که مثلأ می‌خواستند با آن به ما آزادی بدهند.

او ادامه می‌دهد: شاید سن ما به اندازه‌ای نباشد که حرف‌های قلمبه سلمبه بزنیم ولی نمی‌خواهیم در مدرسه‌ای درس بخوانیم که از ترس نگران بازگشت به خانه باشیم.

با آنان خداحافظی می‌کنم و به مسیر ادامه می‌دهم، به میدان بسیج می‌رسم یعنی راه به میانه رسیده اما هنوز جمعیت زیادی از خیابان‌های اطراف به جمعیت راهپیمایان اضافه می‌شوند، خروجی ایستگاه مترو مملو از کسانی است که با پرچم و پلاکارد وارد مسیر راهپیمایی می‌شوند.

دوستان خوشحال و دشمنان عصبانی شدند

در مسیر راهپیمایی با سردار غیاثی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) مواجه می‌شوم، از او در مورد راهپیمایی امروز می‌پرسم که می‌گوید: جا دارد تشکر کنیم از مردم شهیدپرورمان که به نوعی تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ اسلام ناب و اسلام علوی است که توسط امام راحل بنیان نهاده شد.

وی اضافه می‌کند: امروز همه آحاد مردم در تبعیت از حضرت آقا این مسیر نورانی را طی می‌کنند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: با این حضور مردم، دوستان خوشحال و دشمنان عصبانی و ناراحت می‌شوند و این پیام را برای همه دشمنان دارد که حضور مردمی را در اتاق فکرهای خود تحلیل کنند و نگاهی واقعی به این مردم داشته باشند.

به حرم مطهر نزدیک می‌شوم و این یعنی مسیر راهپیمایی به انتها رسیده اما همچنان جمعیت متراکم و به هم پیوسته است، شاید پیش از این بسیاری فکر می‌کردند با چند روز آشوب و ایجاد ناامنی بتوانند اراده ملت را برای حمایت از باورها و اعتقادات خود سست کنند ولی گویی هربار که دشمن با طرحی جدید پیش می‌آید، مردم بصیر ایران اسلامی چند قدم او را عقب می‌رانند.

جمعیت رفته رفته وارد حرم شده و آماده برگزاری مراسم پایانی راهپیمایی می‌شوند، حجت‌الاسلام حاج‌علی اکبری سخنران پایانی جشن انقلاب مشهد است.

مبارزه با فساد را جدی بگیرید

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور که در رواق امام خمینی (ره) به سخنرانی پرداخت، در ابتدای سخنان خود گفت: انقلاب اسلامی ایران مسیر تاریخ را تغییر داد و معبری به روی عصر ظهور گشود.

وی ادامه داد: با عنایت الهی، امروز از همه قوای کشور صدای آرمان‌های انقلاب اسلامی به گوش می‌رسد که فرصت مغتنمی است، دشمن را زجر می‌دهد و مطالبه مردم نیز از قوای سه‌گانه این است که قوی‌تر از همیشه زخم‌ها را ترمیم کنند و مبارزه با فساد را جدی بگیرند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی اکبری خاطرنشان کرد: آغاز جریان انقلاب از مشهد، درخشش مردم این سرزمین در جریان قیام گوهرشاد در برابر بی‌ع فتی و جریان رضاخانی و اینکه مشهد محیط شنیدن صدای آذرخش انقلاب اسلامی یعنی نواب صفوی شد نشان داد در این منطقه اتفاقات بزرگی در حال رخ دادن است و حرم مطهر به نقش آفرینی ویژه خود می‌پردازد.

حضور برادرانه اهل سنت و اهل تشیع

به اذان ظهر نزدیک می‌شویم، با همکارانم در برخی شهرستان‌ها تماس می‌گیرم تا از راهپیمایی در دیگر شهرهای استان نیز باخبر شوم، مردم در نیشابور، کاشمر، گناباد، سبزوار و دیگر شهرها نیز حضوری انقلاب‌گونه داشتند به گونه‌ای که در برخی شهرها از لفظ «حضور بی‌سابقه» استفاده کردند.

شهرستان‌های تایباد، خواف و تربت جام که مناطقی تلفیقی هستند، داستانی جالب‌تر دارند، حضور مردم انقلابی از اقشار مختلف در کنار همراهی برادرانه اهل سنت و اهل تشیع، پیامی روشن برای بدخواهان کشور مخابره می‌کند؛ بزرگان اهل سنت در کنار سایر مردم، چهل و چهار سالگی انقلاب را بزرگ داشتند و انزجار خود از تفرقه افکنی را فریاد زدند.

نوای اذان در صحن و سرای حرم رضوی می‌پیچد، صفوف به هم پیوسته مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حالا تبدیل به صفوف منظمی از بندگی و عبودیت پروردگار می‌شود، نماز جماعت ظهر به امامت آیت‌الله علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد؛ در فاصله بین نماز ظهر و عصر، بیانیه پایانی راهپیمایی قرائت شد و با تکبیرهای مردم، جشن چهل و چهارم انقلاب اسلامی با شکوهی کم‌نظیر برگزار می‌شود.