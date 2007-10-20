هندبال ایران نیاز به بازیهای مستمر و آموزش دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، یوری کلیم اف روز گذشته درجریان بازدید خود ازنحوه تمرین تیم ‌لیگ برتری هندبال هپکو اراک روند پیشرفت رشته هندبال درباشگاه هپکو را مطلوب و رضایت بخش دانست و افزود: بازیکنان این تیم به لحاظ ساختار بدنی نیز خوب هستند و مربیان آن نیز از آموزش ‌ها و تجربه‌های لازم برخوردارند.

وی گفت: تیم‌های هندبال باید از افراد بلند قد تشکیل شوند تا بتوانند در حمله و دفاع به خوبی عمل کنند.

سرمربی روسی تیم ملی هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: برنامه ‌ریزی فدراسیون هندبال برای حضورسرمربی تیم ملی دراستانها وشهرستانها بسیارخوب است که به توسعه وگسترش این رشته بسیار کمک می‌ کند.

خسرو قمری مدیر کل تربیت بدنی استان مرکزی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تیم هندبال هپکو اراک یکی از افتخارات ورزشی استان محسوب می ‌شود اظهار داشت: اداره ‌کل برای حمایت از این تیم و باشگاه هپکوآمادگی کامل دارد.

سرمربی تیم ملی هندبال کشورمان یک هفته در باشگاه فرهنگی هپکو اراک حضور خواهد داشت و کلاس آموزشی ‌برای بازیکنان و مربیان برگزار و راهکارهای تقویت تیم را ارائه خواهد کرد.‬