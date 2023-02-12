به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی یک پروژه فولادی استان، با تبریک یوم‌الله ۲۲ بهمن، گفت: امروز روز جشن ملی و پیروزی ملت بزرگ ایران است و از اینکه این واحد تولیدی در چنین روزی افتتاح می‌شود، خوشحال‌کننده است.

وی با تشکر از سرمایه‌گذار خارجی این طرح، گفت: سال گذشته وقتی از این مجموعه بازدید کردم، باورکردنی نبود که این واحد در کمتر از یک سال آماده بهره برداری شود.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اولویت داشتن تولید در کشور، افزود: فعالان تولید رزمندگان جبهه اقتصادی هستند و امروز مهم‌ترین عامل استقلال اقتصاد کشور، افزایش توان تولید است.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تکمیل زنجیره تولید و ارزش افزوده برای ما بسیار مهم است، افزود: بنده و همکارانم به عنوان خادم ملت عهد بسته‌ایم که برای رشد و بالندگی اقتصادی استان خستگی‌ناپذیر باشیم و امروز در همه قوای کشور اهتمام و همدلی برای تحقق این مهم وجود دارد.

وی افزود: وقتی می‌بینیم که یک سرمایه گذار خارجی با این سرعت و جدیت، کارش را پیش برده، انگیزه ما برای خدمت گزاری مضاعف می‌شود.

خرّم گفت: در سایه تلاش‌های سرمایه‌گذاران، ما در بخش صنعت، رشد هست درصدی را پشت سر گذاشته‌ایم، در حالی که در سال‌های قبل رشد ما در این حوزه یا منفی و یا در بهترین حالت صفر بود.

وی اظهار داشت: در برخی بخش‌ها مانند کشاورزی، از شاخص‌های رشد عقب هستیم که باید جبران شود، اما در حوزه‌های صنعت و گردشگری وضعیت خوبی داریم.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از حضور گسترده مردم استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: این حضور پرشور به رغم شیطنت‌های دشمنان اتفاق افتاد و وظیفه ما را برای خدمت بی‌وقفه به مردم سنگین‌تر کرد.

خرّم تصریح کرد: با شهدای عزیز عهد می‌بندیم که در راه تأمین امنیت و رفاه این مردم نجیب و عزیز از هیچ تلاشی کوتاهی نکنیم و اجازه ندهیم مانعی در راه توسعه و سرمایه گذاری و تولید در هیچ جای استان اتفاق بیفتد.