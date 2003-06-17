كميسيون ايمني راه هاي كشور تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، تعيين اهداف راهبردها و شاخص هاي مناسب براي كاهش سوانح رانندگي، بررسي برنامه هاي نيروي انتظامي براي بهبود وضعيت آموزش رانندگي، صدور و تجديد گواهي نامه و معاينه فني خودروها را زا جمله وظايف اين كميسيون است.

اصلاح و نحوه اعمال مقررات و بررسي برنامه هاي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، راه وترابري ، كشور، بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، علوم تحقيقات و فناوري ، سازمان صدا و سيما و نيروي انتظامي در باره آموزش هاي عمومي و تخصصي ترافيكي از ديگر وظايفي است كه هيات وزيران بر عهده كميسيون گذاشته است.

بر اساس مصوبه ، كميسيون ايمني راه هاي كشور موظف شد بر نامه هاي وزارت صنايع و معادن در مورد ضرورت رعايت استاندارد هاي ايمني در وسايل نقليه و عرضه خودرو هاي قابل رقابت با انواع خارجي را بررسي مي كند.

همچنين كميسيون بايد با بررسي برنامه هاي وزارت راه و ترابري در زمينه صلاحيت رانندگان وسايل نقليه عمومي برون شهري ، اطلاع رساني مناسب ، توسعه ، بهسازي، ايمن سازي و حذف نقاط حادثه خيز در جاده ها، اعلام نظر كند.

دستگاه هاي اجرايي عضو كميسيون موظف شده اند هر ساله ميزان اعتبارات لازم براي انجام اقدامات ايمني را با هماهنگي سازمان مديريت و بر نامه ريزي كشور در قانون بودجه پيش بيني كنند.