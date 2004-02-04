همه بايد در جام تختي كشتي بگيرند حتي عليرضا دبير

رييس فدراسيون كشتي در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: شهر براتيسلاواي اسلوواكي بسيار سرد بوده و شرايط سختي براي كشتي گيران وجود داشته است ، داوري ضعيف و سطح بالاي رقابت ها باعث شد تا بسياري از كشورهاي مطرح كشتي جهان نتوانند تمام سهميه لازم خود را به دست آورند.

وي به عدم موفقيت تيم كشتي روسيه در كسب سهيمه اوزان 55 و 96 كيلوگرم اشاره كرد و گفت: وقتي روس ها نتوانند تمام سهميه خود را بگيرند مطمئن باشيد كه رقابت ها از سطح بالايي برخوردار بوده به خصوص آنكه ضعف داوري ها هم مزيد بر علت بوده است.

رييس فدراسيون كشتي در مورد وضعيت حضور كشتي گيران كه به مسابقات گزينشي اعزام شده بودند در جام تختي گفت: در جام تختي همه بايد كشتي بگيرند حتي عليرضا دبير، متاسفانه كشتي گيران ما عادت كرده اند كه پس از هر كشتي 6 ماه استراحت كنند و در ميدان حاضر نشوند ، اما اگر كشتي گيري قصد دارد به تيم ملي راه پيدا كند و راهي آتن شود بايد در جام تختي كشتي بگيرد.

طالقاني در مورد وضعيت مصدوميت كتف دبير گفت: آقاي برزگر هم گفتند كه دبير عليرغم آسيب ديدگي شديد و درد زيادي كه داشت كشتي گرفت، به هر حال وضعيت آسيب ديدگي دبير بايد هر چه زودتر روشن شود.

رييس فدراسيون كشتي در پايان با اشاره به مشكلات مالي فدراسيون كشتي گفت: ما حدود 7 ماه است كه با بي پولي سرمي كنيم و مشكلات زيادي داريم اميدوارم كه هر چه زودتر مساله ي بودجه ي ارزي فدراسيون كشتي و كمكي كه قرار است از سوي وزارت نفت انجام شود، مشكلات كشتي را حل كند.