ورود سامانه جدید بارشی به کهگیلویه و بویراحمد/تداوم بارش در استان

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: طبق بررسی آخرین نقشهها و الگوهای مختلف جوی، از اوایل بامداد روز شنبه با ورود سامانه ناپایدار جوی مناطق مختلف استان شاهد بارش باران بوده و در مناطق مستعد و ارتفاعات بارش برف را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه این سامانه بارشی به تناوب تا آخر هفته بر جو استان فعال است، اظهار کرد: برای روز یکشنبه آسمان استان ابری همراه با بارش باران و برف خواهد بود.
بهره مند افزود: استان در مناطق مستعد و ارتفاعات بارش برف را داشته و رعد و برق و تند باد لحظهای و مه نیز پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان گفت: همچنین آسمان استان در روز دوشنبه ابری همراه با بارش باران و برف، رعد برق و تند باد لحظهای خواهد بود.
وی افزود: تداوم بارش در روزهای آینده نیز پیش بینی شده است.
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