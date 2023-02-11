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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

مدارس استان قم از روز یکشنبه باز خواهد بود

مدارس استان قم از روز یکشنبه باز خواهد بود

قم- مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت: مدارس قم به دلیل انجام بررسی های تکمیلی علل حوادث مصمومیت از سه شنبه هفته گذشته غیر حضوری بود که با اتمام بررسی ها مدارس از روز یکشنبه دایر است.

علیرضا رحیمی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه فعالیت‌های مدارس استان قم بعد از چند روز تعطیلی به صورت حضوری خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم ابراز داشت: علت تعطیلی و غیرحضوری شدن مدارس استان قم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته اتفاقاتی بود که در مدارس رخ داد و این امر نیازمند بررسی دقیق‌تر ابعاد این حوادث در مدارس بود که به همین دلیل مدارس تعطیل و غیر حضوری شد تا در به مدت چهار روز دستگاه‌های مختلف بررسی‌های لازم را انجام دهند.

رحیمی عنوان داشت: همزمان با حضور دانش آموزان و کادر آموزشی امکان انجام بررسی همه جانبه در مدارس امکان پذیر نبود به همین دلیل دو روز از هفته گذشته برای این امر تعطیل شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم ابراز داشت: در روزهای گذشته از سوی دستگاه‌های مسئول بررسی‌های لازم در موتورخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر نقاط مدارس که امکان بروز حادثه وجود داشت صورت گرفت و این بررسی‌ها به اتمام رسید.

وی‌گفت: از آنجا که مانعی برای ادامه فعالیت آموزشی در مدارس نداشتیم و مشکلی به لحاظ فنی دیده نشد از روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه مدارس استان قم باز خواهند شد.

رحیمی ابراز داشت: انتظار داریم دانش آموزان و خانواده‌ها در حوادث احتمالی آرامش خود را حفظ کنند و با معلمان و مربیان همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 5707071

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    نظرات

    • IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
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      خدا نابودتون کنه که جون بچه های مردم براتون مهم نیست حالا بررسی کردین به کجا رسیدین؟فقط دروغ و پنهان کاری و بی‌لیاقتی من که بچه هامون تو مدارس شما نمیفرستم حالا انگار تو این مملکت برای درس خوندن ارزش قایلند همه چی با پارتی بازی و رشوه است
      • اصغری IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
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        شما که دلسوز بچه های ما نیستین لااقل مدارس غیر حضوری کنید وقتی کاری نمیتونید بکنید
    • IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
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      خب وقتی مدارس مشکل فنی خاصی نداشتن یعنی حمله ی بیو لوژیکی بوده . چه طور اجازه بدیم بچه های طفل معصوم برن مدرسه ؟!
    • اصغری IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      0 0
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      شما که چیزی نفهمیدید لااقل بچه های ما رو سپر بلا نکنید مدارس رو غیر حضوری کنید مگه شما مسلمون نیستین

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