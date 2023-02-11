مدارس استان قم از روز یکشنبه باز خواهد بود

علیرضا رحیمی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه فعالیت‌های مدارس استان قم بعد از چند روز تعطیلی به صورت حضوری خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم ابراز داشت: علت تعطیلی و غیرحضوری شدن مدارس استان قم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته اتفاقاتی بود که در مدارس رخ داد و این امر نیازمند بررسی دقیق‌تر ابعاد این حوادث در مدارس بود که به همین دلیل مدارس تعطیل و غیر حضوری شد تا در به مدت چهار روز دستگاه‌های مختلف بررسی‌های لازم را انجام دهند.

رحیمی عنوان داشت: همزمان با حضور دانش آموزان و کادر آموزشی امکان انجام بررسی همه جانبه در مدارس امکان پذیر نبود به همین دلیل دو روز از هفته گذشته برای این امر تعطیل شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم ابراز داشت: در روزهای گذشته از سوی دستگاه‌های مسئول بررسی‌های لازم در موتورخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر نقاط مدارس که امکان بروز حادثه وجود داشت صورت گرفت و این بررسی‌ها به اتمام رسید.

وی‌گفت: از آنجا که مانعی برای ادامه فعالیت آموزشی در مدارس نداشتیم و مشکلی به لحاظ فنی دیده نشد از روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه مدارس استان قم باز خواهند شد.

رحیمی ابراز داشت: انتظار داریم دانش آموزان و خانواده‌ها در حوادث احتمالی آرامش خود را حفظ کنند و با معلمان و مربیان همکاری لازم را داشته باشند.