بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی جدید به آسمان لرستان از بامداد یکشنبه خبر داد و اظهار داشت: ابرناکی، بارش باران گاهی رعد و برق، احتمال تگرگ، در مناطق سردسیر به ویژه نواحی از شهرهای شمالی و شرقی بارش برف، در ارتفاعات، گردنه‌ها و محورهای مواصلاتی کولاک برف، کاهش دمای هوا و وزش باد شدید در استان در قالب این سامانه بارشی پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی در همه نقاط استان با شدت و ضعف، عنوان کرد: زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی در استان بامداد روز چهارشنبه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: در قالب این سامانه بارشی، مه آلودگی و کاهش دید، لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌ای، آبگرفتگی معابر عمومی، ایجاد رواناب، خسارت به بخش‌های مختلف کشاورزی، افت فشار گاز و… برای استان پیش بینی می‌شود.

مرادپور بر لزوم اجتناب از سفرهای غیر ضروری و رعایت نکات ایمنی و مجهز کردن خودروها به تجهیزات زمستانی، عدم فعالیت کوه‌نوردی، آماده باش راهداری‌ها برای آماده سازی تجهیزات برف زدایی و برف روبی، مدیریت مصرف حامل‌های انرژی و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و… تاکید کرد و گفت: با توجه به تقویت شرایط بارشی این سامانه، اثر مخاطرات در روز یکشنبه در محدوده هشدار نارنجی قرار خواهد گرفت که در صورت تثبیت اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.

وی، بیان داشت: در روزهای دوشنبه و سه شنبه بیشینه تمرکز فعالیت این سامانه برای اغلب نقاط به ویژه نیمه شرقی استان خواهد بود.