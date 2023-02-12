قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم انقلابی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم متدین قم برای حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن قدردانی کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

وَ لَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِیٌّ عَزیزٌ. حج آیه ۴۰

ملت بزرگ ایران بار دیگر با حضور پرشور و حماسی خود، شگفتی دیگری خلق کرده و دنیا را مبهوت پایداری، استواری، بصیرت و هوشمندی خود ساخت. مردم این مرز و بوم ۴۴ سال پس از پیروزی انقلاب با لبیک به مراد

و مقتدای خود، ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اتحاد، انسجام، وحدت و همدلی خویش را به‌نمایش گذاشته و راهبرد دشمن را خنثی نمود. حضور پرشور و اعجاب انگیز مردم فهیم و سرافراز قم مقدس در راهپیمایی عظیم

یوم الله ۲۲ بهمن، آمریکا و هم‌پیمانانش را که با راه‌اندازی یک جنگ پیچیده و ترکیبی، تلاش گسترده‌ای را با انواع ابزارها و روش‌های مختلف به‌منظور ناامیدی، بی‌ثبات سازی و دلسرد کردن مردم و ایجاد فاصله آن‌ها با نظام

انجام داده بودند؛ در حیرت و درماندگی فرو برده و نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد. مردم ولایت‌مدار در جشن بزرگ بیست و دوم بهمن، چهل و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، متحد و یکپارچه، دل‌های دلدادگان انقلاب اسلامی را مالامال از سرور و شعف ساخته بر دسائس دشمنان و بدخواهان به‌ویژه آمریکا در حمایت از اغتشاشگران، آشوبگران و قاتلان ۱۷ هزار نفر از مردم سرزمین که منفور این ملت عظیم هستند، پاسخی محکم دادند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با شکر این نعمت عظمای الهی و ظهور و ثبت دیگری از همدلی، وحدت، انسجام و اتحاد ملی، از حضور حماسی و پرشکوه یکایک مردم شریف و فهیم قم قهرمان که برگ‌زرین دیگری را به تاریخ افتخارات خویش افزودند و دشمنان انقلاب اسلامی را ناامید و پشتوانه عظیمی را برای استمرار مقتدرانه ایران اسلامی فراهم ساختند، تقدیر و تشکر کرده و از مسئولین کشور می‌خواهد قدردان این همراهی، همدلی و پایداری مردم شریف بوده و تمامی تلاش خود را برای رفع نارسایی‌ها و پیشرفت کشور به کار گیرند.