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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۱۴

آیت الله اعرافی در بیانیه ای مطرح کرد؛

حضور با عظمت در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه بصیرت ملت ایران بود

حضور با عظمت در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه بصیرت ملت ایران بود

قم- مدیر حوزه های علمیه با ستایش حضور با عظمت مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این امر را نشانی از هوشیاری، آگاهی، بصیرت، حکمت و شجاعت مردم عزیز و شریف ایران برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در پیامی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ تقدیر و تشکر کرد که متن آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردان، زنان، جوانان و مردم عزیز ایران و مسلمانان و مستضعفان و متدینان جهان.

با سلام و درود و با عرض خالصانه‌ترین تبریکات و گرامی‌داشت این حضور پرشور و ظفرمندانه.

بار دیگر و به فضل خداوند درخت تناور انقلاب شکوهمند اسلامی در چهل و چهارمین سال روز آن سرو قامت، استوار ماند و شکوه و عظمت و سرافرازی خود را به جهانیان نشان داد و در غوغای جنگ ترکیبی برضد ایران، اسلام و انقلاب و در غبار فتنه‌ها و سختی‌ها و تنگناها، موج حضور، فریاد ظهور، شکوه وحدت، زیبایی اتحاد، فروغ ایثار، درخشش مهربانی، عمق اخلاص، ژرفای آگاهی، بلندای شجاعت و در یک سخن روح ایمان و فرهنگ اسلام و انقلاب در فضای ایران و بسیاری از کشورهای جهان جلوه گر شد و این همه، نشانی از هوشیاری، آگاهی، بصیرت، حکمت و شجاعت شما مردم عزیز و شریف بود.

باید با همه وجود و متواضعانه این عظمت و شکوه را ستایش کرد و به این هوشمندی و روح جهادی و فرهنگ انقلابی و رویکرد تمدنی آفرین گفت و از همه خلق کنندگان این حماسه بزرگ و شرکت کنندگان و برنامه ریزان این راهپیمایی وحدت آفرین و اقتدار بخش در ایران و جهان و محور مقاومت صمیمانه تقدیر و تشکر نمود.

این رویداد تاریخی تلألؤ انوار خورشید انقلاب اسلامی و گفتمان اسلام ناب محمدی (ص) از پس ابرهای تیره فتنه‌ها، دشمنی‌ها، غفلت‌ها و ضعف‌های متراکم بود و نشان داد که این گفتمان نظریه‌ای نو و معادله‌ای تازه و ابعادی ژرف دارد و در آن قدرت بازسازی و بالندگی و غلبه بر موانع وجود دارد و پیش آهنگ و پیشتاز خواهد ماند، دشمنان و غافلان و گاهی دوستان انقلاب هم از شناخت این رستاخیز معاصر وامانده‌اند و تحلیل‌های نادرست و محاسبات غلط آنان مایه رنج ملت و زحمت و خسارت آنان می‌شود.

پیام این حماسه بزرگ در چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به مسئولان، لزوم عزمی استوار، بر نامه ریزی حکیمانه، خدمتگزاری عالمانه و تلاشی مجاهدانه برای خدمت به مردم عزیز و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و فرهنگی مردم، که صاحبان و سهامداران اصلی انقلابند و همه ما وام دار آنان بشمار می آییم، است.

و پیام دوم آن به دشمنان و بدخواهان ملت ایران، درک درست از گفتمان انقلاب اسلامی و بازگشت به خردورزی و متوقف ساختن زنجیره توطئه‌های تخریب و تحریم ملت ایران و نومید شدن و دست شستن از تلاش‌های غیر انسانی و ظالمانه و جنگ ترکیبی و ادراکی و همه جانبه است.

و پیام سوم این پدیده شگفت انگیز به مرعوبان و خستگان و فتنه زدگان ضرورت بیداری و بصیرت و بازگشت به منطق و گفتمان انقلاب اسلامی و همکاری برای حل مشکلات و پیشرفت کشور است.

و پیام چهارم آن به محور مقاومت و همه مستضعفان جهان و همراهان انقلاب اسلامی و دوستان ملت ایران درس امیدواری، استواری و مقاومت بود.

و درس بزرگ و پنجم این حماسه ماندگار برای جوانان عزیز و نسل‌های جدید و مردم شریف، ضرورت صیانت از وحدت و همدلی و هم افزایی طیف‌های رنگارنگ ملت ایران و امت اسلام و نگهبانی از دستاوردهای بزرگ علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی و پاسداری از پیام خون‌های پاک شهیدان سرافراز و مجاهدت‌های ایثارگران و تلاش و همکاری برای حل مشکلات و پیشرفت و ارتقای گفتمان انقلاب اسلامی و میهن عزیزمان است.

همه باید بر این عهد الهی پیمان بندیم و در برابر فسادها و بی عدالتی‌ها و هنجارشکنی‌ها بایستیم و هوشمندانه و غیرتمندانه راه را بر گسترش آسیب‌ها ببندیم و گفتمان عزت و شرافت و فداکاری و غیرت و عفت و فساد ستیزی و عدالت خواهی را رواج دهیم.

بار دیگر این حضور ارزشمندتان در این موج انسانی و دریای خروشان الهی و حماسه راهپیمایی بهمن سال ۱۴۰۱ را می‌ستایم و از یکایک شما و بویژه نوجوانان و جوانان و دانشجویان و طلاب و اساتید و دانش آموزان و فرهنگیان و استادان و کارگران و کارمندان و کشاورزان و اصناف و روحانیان و حوزویان و دانشگاهیان و همه شهروندان و مسئولان و دست اندرکاران ارجمند و بخصوص مردم بزرگوار قم و تهران تقدیر و تشکر می‌نمایم و حضور شخصیت‌ها و چهره‌های سرشناس کشور بویژه مراجع عالیقدر تقلید دامت برکاتهم را قدردانی و سپاس گزاری می‌کنم.

امیدوارم در پرتو توفیقات الهی و عنایات نبوی و علوی و توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهنمودهای امام خمینی ره و رهبری فرزانه انقلاب اسلامی مدظله و میراث گرانبهای شهیدان راست قامت، راه نو و تمدنی انقلاب اسلامی و تجربه گرانبهای ملت بزرگ ایران استمرار یابد و در ایران و جهان نورافشان تر گردد و ایران اسلامی در همه محورها بدرخشد و در همه شاخص‌های رشد پیشرفت نماید و زمینه پیروزی مستضعفان و محور مقاومت فراهم گردد و رهایی جهان از ظلم با ظهور حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه محقق شود.

کد مطلب 5707103

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