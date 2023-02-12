درخشش بوکسورهای خردسال خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کشور

محمدرضا محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات بوکس «جشنواره استعدادهای درخشان» در رده سنی خردسالان با همکاری دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان و با هدف شناسایی و تشویق آینده سازان بوکس کشور و نیز نظارت بر آموزش صحیح این استعدادها به میزبانی استان قم برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها به مدت دو روز در ۲۰ و ۲۱ بهمن‌ماه به مناسبت گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.

رئیس هیأت بوکس خراسان شمالی در ادامه به نتایج انفرادی اشاره کرد و گفت: در پایان این رقابت‌ها محمدطاها نجفی در وزن ۴۲ کیلوگرم به مدل طلا رسید؛ عثمان خرمالی در وزن ۳۵ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره و حسین مردانی در وزن ۳۷ کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرد.

محمدخانی در ادامه افزود: هر سه بوکسور استان به اردوی تیم ملی دعوت شدند و با توجه به سن کم این ورزشکاران تقاضا داریم نگاه ویژه به این ورزشکاران داشته باشند تا بتوانند در ادامه با انگیزه و انرژی بیشتر ادامه بدهند.

وی در پایان گفت: محمد قویدل به عنوان مربی و سرپرست تیم بوکس خردسالان استان در این رقابت‌ها حضور داشت.