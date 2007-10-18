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۲۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۸

در پایان نیمه اول؛

تساوی سپاهان و ملوان / پیکان از پاس همدان پیش افتاد

تساوی سپاهان و ملوان / پیکان از پاس همدان پیش افتاد

نیمه نخست بازی تیم های سپاهان و ملوان بندرانزلی در چارچوب دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با نتیجه تساوی 2 بر2 به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 15:30 امروز با برگزاری سه بازی در شهرهای اصفهان و تهران آغاز شده است.

در ورزشگاه فولادشهر اصفهان دو تیم سپاهان و ملوان در 45دقیقه اول به نتیجه تساوی 2 بر2 رضایت دادند. پیکان در خانه با نتیجه 2 بریک از پاس همدان پیش است و دو تیم مس کرمان و صباباتری نیز در پایان نیمه اول به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل نرسیده اند.

نتایج بازی های امروز مسابقات فوتبال لیگ برتر در پایان نیمه اول به شرح زیر است:
* سپاهان اصفهان 2 - ملوان بندرانزلی 2
گل ها: محمود کریمی (3) و حجت زادمحمود (13) برای سپاهان و وحید خدامرادی (5) و مازیار زارع (16 - پنالتی) برای ملوان

* پیکان تهران 2 - پاس همدان یک
گل ها : فرهاد خانگلی (17) و ابراهیم توره (19) برای پیکان و یدالله اکبری (18- پنالتی) برای پاس

* صباباتری تهران صفر- مس کرمان صفر

کد مطلب 570714

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