به گزارش خبرنگار مهر، هادی اسدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش برف و وضعیت جوی شهرستان و محورهای مواصلاتی اظهار داشت: طبق پیش بینیهای سازمان هواشناسی و صدور هشدار سطح نارنجی در خصوص بارش و برف و کولاک شدید از همه شهروندان میخواهیم از تردد غیرضروری در محورها خودداری کنند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای فیروزکوه تاکید کرد: شهروندان میبایست در صورت ضرورت به تردد از تجهیزات زمستانی برخوردار باشند.
اسدی عنوان داشت: توصیه ما به همه شهروندانی که در روستاهای فیروزکوه ساکن هستند و علی الخصوص بیماران خاص این است که به علت زمان بر بودن برف روبی و پاکسازی راهها و شریانها حتی المقدور در روستا حضور نداشته باشند تا در صورت ضرورت به مراکز درمانی دسترسی داشته باشند.
وی همچنین از احتمال ریزش بهمن در محورهای کوهستانی فیروزکوه خبر داد.
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