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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۵

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه خبر داد؛

احتمال ریزش بهمن در محورهای کوهستانی فیروزکوه

احتمال ریزش بهمن در محورهای کوهستانی فیروزکوه

فیروزکوه- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه از احتمال ریزش بهمن در محورهای کوهستانی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی اسدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش برف و وضعیت جوی شهرستان و محورهای مواصلاتی اظهار داشت: طبق پیش بینی‌های سازمان هواشناسی و صدور هشدار سطح نارنجی در خصوص بارش و برف و کولاک شدید از همه شهروندان می‌خواهیم از تردد غیرضروری در محورها خودداری کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فیروزکوه تاکید کرد: شهروندان می‌بایست در صورت ضرورت به تردد از تجهیزات زمستانی برخوردار باشند.

اسدی عنوان داشت: توصیه ما به همه شهروندانی که در روستاهای فیروزکوه ساکن هستند و علی الخصوص بیماران خاص این است که به علت زمان بر بودن برف روبی و پاکسازی راه‌ها و شریان‌ها حتی المقدور در روستا حضور نداشته باشند تا در صورت ضرورت به مراکز درمانی دسترسی داشته باشند.

وی همچنین از احتمال ریزش بهمن در محورهای کوهستانی فیروزکوه خبر داد.

کد مطلب 5707147

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