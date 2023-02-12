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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۴

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی  همدان خبر داد؛

برگزاری جشن بزرگ خانوادگی پاتوق امید در شهرستان تویسرکان

برگزاری جشن بزرگ خانوادگی پاتوق امید در شهرستان تویسرکان

همدان-مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: جشن بزرگ خانوادگی پاتوق امید همراه با جنگ شادی ورزشی و رفع شبهات جوانان و نوجوانان با هدف جهاد تبیین در شهرستان تویسرکان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام محمد هادی نظیری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد و برخی از نا آرامی‌ها که اخیراً اتفاق افتاده است به نظر رسید کار ویژه ای در دهه فجر برای ایجاد فضا و فرصت برای هم اندیشی، گفتگو کردن در قالب فضاهای پاتوقی کوچک بین مردم ایجاد شود.

وی تصریح کرد: از برنامه پاتوق امید می‌توان برای انتقال و تبیین دستاورهای انقلاب اسلامی و زدودن شبهات از ذهن مخاطبان استفاده کرد و این برنامه در تمام شهرستانهای استان همدان انجام شده است و یک نمونه از این برنامه با همت و تلاش جمعی بین مجموعه‌های مختلف از شب ۲۲ بهمن ماه در حال انجام خواهد بود.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه پاتوق امید در شهرستان تویسرکان یک جشن خانوادگی است افزود: اهم برنامه‌های این پاتوق شامل جنگ شادی، مسابقات ورزشی جذاب و مهیج خانوادگی، اجرای سرود، نمایشگاه، فضای سرگرمی برای کودکان، مشاوره، کافه کتاب خواهد بود.

حجت الاسلام نظیری ادامه داد: برنامه‌های جذاب برای کودکان، آموزش بازی کودکان به مادران تا حضور جوانان و نوجوانان در ۸ غرفه جهت تبیین و گفتگو در خصوص مسائل انقلاب اسلامی، تبیین دستاوردها، ایجاد فضا و فرصت در این غرفه‌ها برای گفتگو و مباحثه پیرامون مسائلی که در ذهن جوانان و نوجوانان ما نسبت به انقلاب اسلامی وجود دارد انجام خواهد شد.

قابل ذکر است برنامه پاتوق امید در شهرستان تویسرکان از شب ۲۲ بهمن ماه هر روز از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در میدان شهید فرشید هرمزی (سالن ورزشی شهید امیدفر) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5707184

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