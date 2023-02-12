علیرضا خندان رو در گفت و گو با مهر با اشاره به وضعیت جوی استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: در نیمه شمالی و قسمت‌هایی از بخش مرکزی استان وقوع بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

وی از احتمال بارش برف و تشکیل مه در ارتفاعات خبر داد و افزود: همچنین از عصر امروز تا چهارشنبه افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در استان پیش‌بینی می‌شود.

خندان رو با اشاره به شرایط دمایی هوای استان بیان کرد: به تدریج تا صبح پنجشنبه روند تغییرات دما افزایشی خواهد بود و در این مدت هوا گرم‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه شب گذشته وقوع یخبندان در تمام شهرستان‌های استان به جز طبس تداوم داشت، اظهار کرد: دمای هوا در بیرجند حداقل منفی چهار درجه و حداکثر ۹ درجه سلسیوس بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین بندان و دهسلم با ۱۶ درجه گرم‌ترین و سربیشه با منفی هفت درجه سردترین نقاط استان بوده‌اند.